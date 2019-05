Premiera in SUA: Statul Washington legalizeaza compostul uman. Legea intra in vigoare la anul

Ziare.

Legea a fost promulgara marti de catre guvernatorul statului Jay Inslee, un candidat la investitura democrata in vederea alegerilor prezidentiale din 2020, care isi concentreaza campania asupra protectiei mediului si luptei impotriva modificarilor climatice.Aceasta practica - a unei "reduceri organice naturale" - este, afirma Katrina Spade (foto), fondatoarea Recompose, o societate cu sediul la Seattle care se pregateste sa o comercializeze.Ea raspunde problemei spatiului disponibil in vederea inhumarilor clasice, in contextul unei reduceri a terenurilor. Iar ea permiteProcesul adapteaza, la nivelul corpului uman, metode folosite de mult timp de catre fermieri in privinta carcaselor de cai si alte animale.Acest proces face parte dintr-ocu privire la corpul defunctilor.Potrivit unui studiu comandat in 2018 de Asociatia nationala a antreprenorilor in pompe funebre, un american din doi se declara interesat de o gestionare compatibila ecologic a corpului sau dupa moartea sa.