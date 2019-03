Premierul gay al Irlandei si-a adus partenerul la intalnirea cu vicepresedintele SUA, un politician crestin conservator

Thanks to the Vice President and his sister for a lovely morning at his home. What a great way to start this St Patrick's weekend pic.twitter.com/2tzLEOTTpt - Leo Varadkar (@campaignforleo) March 14, 2019

Varadkar, care se afla la Washington in aceasta saptamana pentru a reafirma istoria comuna dintre Irlanda si SUA, si-a adus partenerul, pe Matt Barrett, la un mic dejun cu tema Sfantului Patrick la resedinta vicepresedintelui de la Observatorul Naval. Varadkar a scris pe Twitter ca el si Barret au fost "intampinati cu caldura" de Pence, insa in discursul sau in fata jurnalistilor a facut referire la diverse forme de discriminare."Am trait intr-o tara in care, daca as fi incercat sa fiu eu insumi, pe vremea aceea, as fi incalcat legile. Dar astazi totul s-a schimbat. Stau aici, ca lider al tarii mele, un om cu defecte, dar judecat doar dupa actiunile mele politice si nu dupa orientarea sexuala, culoarea pielii, sex sau convingerile religioase", a afirmat Varadkar.Istoria pozitiilor anti-LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender) ale lui Pence este bine documentata din perioada sa ca membru al Congresului si guvernator al statului Indiana.Astfel, in timpul unei conversatii cu juristi privind drepturile persoanelor gay, presedintele american Donald Trump i-a intrerupt pentru a arata catre Pence, afirmand: "Nu-l intrebati pe el, ar vrea sa ii spanzure pe toti!", conform New Yorker.Pence a sustinut pe parcursul carierei sale terapia de transformare a persoanelor gay in persoane heterosexuale, a semnat un proiect de lege privind libertatea religioasa care ar fi permis discriminarea persoanelor gay, iar recent sotia sa, Karen Pence, a fost criticata pentru ca preda la o scoala crestina care interzice studentii si profesorii LGBT.Trump a afirmat dupa intalnirea sa de miercuri cu Varadkar ca el si premierul irlandez au devenit rapid prieteni.