Prezenta Fortelor Aeriene americane in Romania va creste in perioada urmatoare

Generalul american a participat, joi, la evenimentul "U.S.-European Media Hub" de la Bruxelles, unde a discutat despre operatiunile si activitatile de antrenament desfasurate de Fortele Aeriene ale SUA in Europa si Africa."Relatia noastra cu fortele aeriene romane este foarte puternica., asa cum s-a intamplat in ultimii sapte ani. Avand in vedere minunata baza aeriana Mihail Kogalniceanu, care se afla in cea mai estica pozitie,. Suntem foarte impresionati de imbunatatirea capabilitatilor pentru F-16 [in Romania] si abia asteptam sa vedem toate lucrurile minunate care se vor intampla in urma colaborarii intre Fortele Aeriene ale SUA si Fortele Armate ale Romaniei, in privinta utilizarii rachetelor Patriot", a spus Wolters.Sistemele Patriot vor intra in dotarea armatei in a doua parte a anului 2019, primul sistem urmand sa fie operational la jumatatea anului 2020. Armata va achizitiona sapte sisteme de rachete sol-aer Patriot cu echipamentele necesare, valoarea contractului fiind de 3,9 miliarde de dolari.