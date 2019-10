Primarul din Atlantic City a furat 87.000 de dolari. Si-a recunoscut vina si a demisionat

Ziare.

Gilliam fusese deja surprins intr-un moment stanjenitor de camerele de supraveghere, care au inregistrat, in noiembrie 2018, o lupta fizica in care primarul a fost implicat noaptea tarziu, in apropierea unui cazinou.Problemele acestuia s-au agravat o luna mai tarziu, cand agentii FBI ia-u perchezitionat locuinta, au ridicat computere si peste 40.000 de dolari in numerar, o suma atat de mare incat au avut nevoie sa imprumute o masina de numarat bani.Gilliam, in varsta de 49 de ani, si-a dat demisia si risca pana la 20 de ani de inchisoare dupa ce a pledat vinovat, joi, la o singura acuzatie federala de coruptie si a admis ca a furat 87.000 de dolari dintr-un program de baschet pentru tineri la a carui infiintare a contribuit.Acesta a demisionat joi noaptea, dupa ce initial a rezistat presiunilor din partea guvernatorului Philip D. Murphy, care a apreciat ca fapta recunoscuta de Gilliam este "josnica". Murphy a mai spus ca Gilliam "a irosit increderea comunitatii".Gilliam si-a inaintat scrisoarea de demisie in care a prezentat scuze locuitorilor din Atlantic City, care "merita stabilitate si respect" si celor care l-au votat "si au avut mari sperante in mandatul meu".Un consilier al orasului, Marty Small, ar putea deveni primar interimar.Demisia lui Gilliam este cel mai recent caz dintr-o serie lunga de fapte de coruptie din oras, unde cazinourile luxoase se invecineaza cu cartiere care se confrunta cu o saracie persistenta, somaj ridicat si case paraginite.Gilliam a fost ales in 2017 cu numai 79 de voturi care au facut diferenta, dupa ce a promis un viitor mai bun, partial prin transformarea Atlantic City intr-o destinatie mai prietenoasa familiilor.In campanie, Gilliam si aliatii sai au atras donatii fara precedent pentru o campanie in Atlantic City, 525.000 de dolari. Si, de indata ce a devenit primar, si-a marit salariul cu 37.000 de dolari, la 140.000 de dolari.Documentele prezentate de procurori in instanta arata ca Gilliam a cheltuit contributiile pentru caritate in folos propriu.In 2013, cand era consilier municipal, Gilliam a folosit banii destinati AC Starz Basketball Club pentru haine de lux, mese scumpe si calatorii personale, potrivit documentelor din proces. O proba prezentata de procurori este un costum de haine de 568 de dolari pe care l-a cumparat cu cateva zile inainte de a fi investit in functia de primar.Gilliam a devenit primar dupa ce l-a infrant pe primarul in functie Don Guardian, un republican care intrase in conflict cu guvernatorul Chris Christie din cauza deciziei de a prelua finantele orasului. Atlantic City era in pragul falimentului din cauza caderii industriei cazinourilor. Preluarea finantelor orasului sub controlul statului limiteaza prerogativele primarului, indiferent cine este acesta.Anul trecut au existat sperante ca Atlantic City isi revine. Au fost deschise doua cazinouri, iar ratingul obligatiunilor orasului a crescut.Coruptia din Atlantic City este de mult timp o realitate, Enoch ("Nucky") Johnson inspirand tema serialului "Boardwalk Empire" al HBO, a carui actiune se desfasoara in anii 1920.Mai recent, Robert W. Levy, ales primar in 2006, a disparut in urma zvonurilor privind o investigatie federala legata de falsificarea istoricului sau militar pentru a obtine beneficii. Levy a fost gasit intr-un centru de reabilitare. Acesta si-a recunoscut vinovatia.In 1984, Michael J. Matthews, ales primar in 1982, a fost acuzat de implicare in crima organizata si a pledat vinovat pentru un caz de extorcare.Atlantic City a jucat un rol central intr-o operatiune a FBI numita Abscam, in care oficiali au fost filmati luand mita.Mai multi membri ai Congresului au fost condamnati, iar cazul a inspirat filmul Hustle. In centrul scandalului s-au aflat promisiunile pentru parteneriate la cazinouri si venituri in Atlantic City.