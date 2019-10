Primele imagini cu operatiunea de lichidare a teroristului Abu Bakr al-Baghdadi (Video)

Ziare.

com

Filmarile realizate de o drona arata fortele de comando care se apropie de complexul in care se afla Baghdadi si atacurile aeriene efectuate de avioane de lupta F-15 si drone MQ-9, relateaza CNN.Comandantul centrului de comanda american, Frank McKenzie, a spus ca ADN-ul folosit pentru confirmarea identitatii lui Baghdadi provine din probe colectate in timpul detentiei sale la Camp Bucca, in Irak.McKenzie a declarat reporterilor ca nu poate confirma ca Baghdadi "se smiorcaia si plangea" in ultimele clipe de viata, asa cum a afirmat, duminica, presedintele Donald Trump.Cu toate acestea, McKenzie a adaugat ca liderul terorist "s-a tarat intr-un adapost cu doi copii mici si s-a aruncat in aer, in timp ce oamenii sai erau culcati la pamant. Asa ca puteti deduce ce tip de om era in functie de fapta sa".McKenzie a mai dezvaluit ca Baghdadi ar fi tras din adapost impotriva fortelor americane.In timp ce Trump si alti oficiali americani au crezut initial ca Baghdadi si-a ucis trei dintre copii, atunci cand s-a aruncat in aer in tunel, McKenzie a spus ca informatii noi au aratat ca numai doi copii erau cu el, ambii sub 12 ani.Fortele speciale americane se aflau deja in Siria, a mai spus generalul, informatie care vine dupa ce Trump a ordonat ca majoritatea trupelor SUA sa fie retrase din tara.McKenzie a spus ca retragerea fortelor americane din Siria a fost "un factor limitator" in raidul respectiv si ca nu a avut nicio legatura cu momentul in care a avut loc atacul, care a fost stabilit "in functie de totalitatea informatiilor primite...si alti factori care ar fi afectat intrarea si iesirea acestor forte".Generalul a precizat ca Fortele Democrate Siriene conduse de kurzi au furnizat "informatiile initiale", care au fost "foarte folositoare pentru noi", acesta adaugand "asa ca pot spune ca au paticipat".McKenzie a precizat, insa, ca in raidul efectiv au fost implicate doar forte americane.Statele Unite au avut informatii "rapide si capabile a fi puse in actiune" referitoare la locul unde se ascundea liderul terorist.Imaginile video mai arata ca elicopterele americane efectueaza atacuri asupra luptatorilor inamici care trageau impotriva unui avion american, in timp ce se apropiau de tinta.McKenzie a spus ca atacurile respective au ucis 10-15 luptatori inamici, dar fortele respective nu ar fi neaparat afiliate lui Baghdadi, ci posibili membri ai uneia dintre numeroasele grupari inarmate care ocupa zona din jurul complexului si sunt ostile prezentei americane sau altor forte internationale, ceea ce scoate in evidenta riscurile de a efectua un rapid in regiunea respectiva a Siriei.Un avion american a avut ca tinta cel putin un vehicul inamic care se apropia de zona si era perceput ca fiind o amenintare.McKenzie a adaugat ca echipa americana a putut recupera documente si dispozitive electronice, inainte ca locul sa fie distrus intr-un atac aerian, pentru a preveni ca acesta sa devina un altar pentru extremisti. Documentele si echipamentele electronice vor fi folosite pentru a obtine informatii care sa ajute in viitoarele operatiuni impotriva Statului Islamic.La cateva minute dupa publicarea imaginilor de catre Pentagon, Trump si-a inceput discursul de la ceremonia acordarii medaliei de onoare pentru sergentul major Matthew Williams multumindu-i secretarului Apararii, Mark Esper, pentru raidul care a dus la moartea lui Baghdadi."Iti multumesc, Mark, tu si toti ceilalti ati facut cu totii o treaba extraordinara, multumiri si generalului Milley, pentru actiunea incredibila efectuata in urma cu cateva zile impotriva lui al-Baghdadi", a spus presedintele."A fost lovit puternic, asa cum trebuie sa fie", a adaugat presedintele referindu-se la Baghdadi."Doresc sa transmit tuturor militarilor nostri sa suntem foarte mandri de voi. A fost ceva deosebit. Intreaga lume este mandra de voi. Asa ca va multumesc foarte mult. Multumesc. O treaba extraordinara", a subliniat presedintele.Moartea lui Baghdadi a marcat sfarsitul unei urmariri de ani de zile a unuia dintre cei mai cautati teroristi din lume, omul care a declarat asa-numitul Califat Islamic in Irak si Siria, in 2014.