Procurorul special Mueller a descoperit o intalnire care viza stabilirea unui canal de comunicare intre Trump si Kremlin

Erik Prince, fondatorul Blackwater, o firma contractoare in domeniul Apararii, si totodata un sustinator al presedintelui Donald Trump, a declarat anul trecut intr-o audiere in Congres ca a discutat despre relatiile dintre Statele Unite si Rusia in cursul unei intalniri, in Seychelles, cu un om de afaceri rus in legatura cu Kremlinul.Washington Post, care citeaza surse la curent cu dosarul, a dezvaluit miercuri ca un martor care coopereaza cu echipa lui Mueller le-a spus anchetatorilor ca intalnirea a avut loc in asa fel incat un reprezentant al echipei de tranzitie a lui Trump sa se poata vedea "cu un emisar al Moscovei pentru a discuta despre viitorul relatiilor" americano-ruse.Potrivit cotidianului, George Nader, un om de afaceri libanezo-american care a declarat ca a ajutat la organizarea intalnirii in Seychelles si a participat la ea, a depus marturie in fata unui mare juriu, in contextul in care anchetatorii analizeaza discutii intre echipa de tranzitie a lui Trump si emisari ai Kremlinului.Reprezentanti ai lui Prince nu au comentat imediat pentru Washington Post si au refuzat sa dea declaratii privind dezvaluirile anterioare despre Nader si intalnirea din Seychelles.Prince - a carui sora, Betsy DeVos, este secretarul Educatiei in Administratia Trump - a declarat anul trecut ca a participat la o intalnire de aproximativ o jumatate de ora, intr-un bar, in aceasta tara din regiunea Oceanului Indian, cu Kirill Dmitriev, directorul Russian Direct Investment Fund (RDIF), la sugestia unor oficiali din Emiratele Arabe Unite (EAU).Potrivit WP, Nader a cooperat cu Mueller si s-a intalnit in mai multe randuri cu anchetatori, dupa ce a fost oprit si interogat de FBI in urma sosirii sale la Washington, in ianuarie, pe Aeroportul International Dulles.Agentii americane de informatii au stabilit ca Rusia s-a amestecat in alegerile din Statele Unite din 2016 cu scopul de a-l ajuta pe Trump s-o infranga pe Hillary Clinton.Robert Mueller ancheteaza rolul Rusiei si o eventuala complicitate intre echipa de campanie a lui Trump si Moscova.Rusia neaga acuzatiile, iar Trump sustine ca nu a existat vreo complicitate intre Moscova si echipa sa de campanie, denuntand ancheta drept o "vanatoare de vrajitoare".