Proteste masive in toata America fata de politicile lui Trump privind imigratia: Families Belong Together (Galerie foto&Video)

Protest/Rally for the families in D.C today. Very important for us to protest and voice our disgust towards this administration and the people who support it. #WhereAreTheChidren #FamiiesBelongTogether # pic.twitter.com/99WPaDJdZD - Humza Ahmed (@HumzaAhmedUSA) 30 iunie 2018

Tens of thousands of Americans marched and rallied across the country to protest the #Trump administration's "zero tolerance" #immigration policy resulting in over 2,000 children separated from their families who crossed the border illegally. - China Daily (@ChinaDailyUSA) 30 iunie 2018

Thousands of people gathered on a square across from the White House to protest the Trump administration's immigration policy during the #FamiliesBelongTogetherMarch. https://t.co/gGpbsfTyKJ pic.twitter.com/Sr0fukxIjr - USA TODAY Video (@usatodayvideo) 30 iunie 2018

"Hey hey, ho ho, Donald Trump has got to go" -- thousands march in solidarity with immigrant communities in Washington, DC



This is what democracy looks like. 🙌🏾#FamiliesBelongTogetherMarchpic.twitter.com/DYEggPD3Tk - BLACK AND PROUD (@BlkAndPr0ud) 30 iunie 2018

Strong showing in Irvine, CA today for OC #FamiliesBelongTogetherMarch. Crowd estimated at 5,000 in traditionally conservative Orange County. Plenty of support from those who drove by as well! @waltshaub pic.twitter.com/GECizBAFvT - MsDeNovo (@MissDeNovo) 1 iulie 2018

#FamiliesBelongTogetherMarch DC posters along Pennsylvania Avenue pic.twitter.com/Ad9MEegoXp - Anorahs R Us (@DCSharon) 30 iunie 2018

Oamenii au iesit pe strazi nu numai in marile orase, ci si in cele mici. Presa internationala scrie ca sambata au avut loc cele mai mari protest de acest gen din orasele mici.In total zeci de mii de oameni au participat la 600 de mitinguri "Families Belong Together" organizate in cele 50 de state, arata USA Today "Nu am vazut niciodata atat de multi oameni carora sa le pese foarte mult de imigratie", a declarat Karthik Ganapathy, un purtator de cuvant al MoveOn.org, una dintre organizatiile din spatele mitingurilor organizate la nivel national.La mitinguri au participat oameni de toate varstale, de la batrani, pana la copii adusi de parinti in carucioare. Cu totii au protestat fata de faptul ca in ultimele saptamani, peste 2.000 de copii au fost despartiti de parintii imigranti , pentru ca autoritatile au intensificat procedurile de inculpare a imigrantilor intrati ilegal in SUA.O multime de adolescenti au iesit sa protesteze dupa ce copiii au fost separati de familiile lor."Nu cred in asta. Asta nu este America. Aceasta nu este tara noastra. Nu asta trebuie sa facem", a spus o femeie care participa la miting.Iata care a fost atmosfera in Half Moon Bay.Si in Boise, capitala statului Idaho, oamenii au iesit sa protesteze."Suntem aici pentru ca noi credem ca familiile trebuie sa fie impreuna", au spus si cei din Chicago.Iata cum a fost atmosfera in Washington.O fetita de 12 ani i-a emotionat prin cantec pe cei prezenti in Denver.In Irvine circa 5.000 de oameni au marsaluit.Si in Nashville si Houston au iesti oamenii in strada."Noua chiar ne pasa", au spus americanii.Iata si cateva dintre pancartele folosite de protestatarii din America.Protestele permanente dupa ce au aparut primele informatii si imagici cu copiii despartiti de parinti si tinuti in custi l-au facut pe Donald Trump sa dea un pas inapoi. Autoritatile au anuntat ca migrantii care trec ilegal granita dinspre Mexic impreuna cu copiii lor nu vor mai fi deferiti justitiei deocamdata, din cauza lipsei facilitatilor pentru familii, dar politica de "toleranta zero" ramane in vigoare.Citeste si Trump face un pas inapoi si nu mai desparte copiii de parintii intrati ilegal in SUA. Masura este temporara