Purtatoarea de cuvant a Pentagonului paraseste si ea administratia Trump

"Multumesc pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o aceasta administratie de a lucra alaturi de secretarul Mattis, militarii nostri si civilii care lucreaza alaturi de ei. A fost o onoare si un privilegiu. Ramaneti in siguranta si Dumnezeu sa va binecuvanteze", a postat Dana White luni pe Twitter Anuntul ei vine in ultima zi atat a fostului sef al Pentagonului Jim Mattis, cat si a lui Brett McGurk, trimisul special al presedintelui pentru lupta impotriva gruparii Statul Islamic Dana White s-a alaturat echipei de la Departamentul Apararii dupa ce a lucrat in Franta pentru Alianta Renault Nissan , apoi pentru Comisia pentru servicii armate din Senatul SUA si Heritage Foundation.Ea s-a confruntat anterior cu acuzatii de comportare inadecvata, dupa ce presa a relatat in august ca isi forta subordonatii sa se ocupe de treburile ei personale, precum ridicarea hainelor de la spalatorie sau cumpararea de medicamente.Charlie Summers, un fost senator de Maine si in prezent adjunct al asistentului Secretarului Apararii pentru afaceri publice, va fi promovat in pozitia lui White de marti.Dana White si-a anuntat plecarea la cateva ore dupa ce Mattis, seful ei, a dat publicitatii o scrisoare de ramas bun catre angajatii Pentagonului.Mattis si-a prezentat demisia luna trecuta, in semn de opozitie fata de decizia lui Donald Trump de a retrage trupele din Siria . El va fi inlocuit de adjunctul secretarului apararii, Patrick Shanahan.McGurk a parasit si el Departamentul de Stat luni, dupa ce si-a accelerat planul de plecare in luna februarie, ca urmare a deciziei presedintelui referitoare la retragerea din Siria."Le doresc fostilor mei colegi civili si militari tot binele, pentru ca lucreaza in circumstante extrem de dificile pentru a proteja interesele maretei noastre tari. A fost un privilegiu sa lucrez alaturi de el", a postat el luni pe Twitter.