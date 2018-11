Raport oficial al Guvernului SUA: Dezastrele naturale vor fi tot mai frecvente si mai distrugatoare

Ziare.

com

Incendii precum cele din California, care au ucis peste 80 de persoane, dar si alte dezastre cum ar fi uraganele vor deveni mai frecvente si mai distructive in Statele Unite ca urmare a schimbarilor climatice, potrivit celui de-al patrulea raport national pentru evaluarea efectelor schimbarilor climatice (Fourth National Climate Assessment).Raportul preconizeaza ca schimbarile climatice vor afecta, de asemenea, agricultura, productia si consumul de energie, resursele de apa si de sol, transportul precum si sanatatea si bunastarea oamenilor de pe teritoriul Statelor Unite.Tonul imperativ al raportului vine in contradictie cu pozitia exprimata de presedintele Donald Trump referitoare la schimbarile climatice, pe care le-a catalogat ca fiind o "farsa". Desi si-a revizuit partial retorica pe acest subiect, Trump a retras anul trecut Statele Unite din Acordul de la Paris.Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA), una dintre cele 13 agentii federale care au contribuit la realizarea raportului, a rezumat concluziile documentului intr-un comunicat care subliniaza ca rata cresterii economice a Statelor Unite este tot mai vulnerabila la impactul schimbarilor climatice.Raportul avertizeaza asupra "efectelor in lant ale schimbarilor climatice, care ameninta sistemele naturale, artificiale si sociale de baza, atat in interiorul cat si in afara granitelor tarii".Desi eforturile de a raspunde schimbarilor climatice s-au extins in ultimii cinci ani, nu au atins nivelul necesar pentru evitarea prejudiciilor grave asupra economiei, mediului si sanatatii umane in deceniile care vor urma, se mai spune in raport.Raportul The National Climate Assessment este autorizat de Congresul Statelor Unite.