Raport SUA: Rusia duce un razboi informational impotriva Occidentului

Totusi, Raportul Comitetului, publicat vineri, nu a gasit nicio dovada a vreunei complicitati intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Rusia in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din SUA.Minoritatea democrata a denuntat concluzia raportului. "De-a lungul anchetei, Comitetul republicanilor a ales sa nu investigheze in mod serios - sau chiar sa nu vada, desi erau evidente - dovezi ale complicitatii", a declarat reprezentantul democrat Adam Schiff, transmite Reuters.Totodata, raportul critica FBI pentru ca nu a notificat in mod "adecvat" victimele atacurilor cibernetice ruse, intre care si Comitetul National Democrat. De asemenea, in document este criticata campania lui Trump pentru colaborarea cu WikiLeaks, care a publicat documente despre care se crede ca ar fi fost obtinute de Rusia prin atacuri cibernetice."De asemenea, Comitetul considera comunicarea periodica intre campania lui Trump si WikiLeaks - o organizatie straina ostila - total inacceptabila si in contradictie cu interesele de securitate nationala ale SUA", se arata in raport.Rusia neaga acuzatiile formulate de agentiile de informatii ale SUA privind amestecul sau in alegerile prezidentiale americane, in timp ce Donald Trump respinge ferm ca ar fi existat vreo colaborare intre echipa sa de campanie si Moscova.