Record negativ in SUA: 2.228 de morti de coronavirus in 24 de ore. Trump vede insa raze de lumina

Ziare.

com

Luni si marti, bilantul deceselor a fost de aproximativ 1.500 . Recordul anterior pentru numarul zilnic de decese (2.108) a fost inregistrat vineri Numarul total de decese de la declansarea epidemiei noului coronavirus in SUA a atins 25.757, informeaza miercuri AFP.SUA au devenit la sfarsitul saptamanii trecute cea mai indoliata tara din lume, depasind Italia (peste 21.000 de morti), Spania (peste 18.000 de morti) si Franta (peste 15.700 de morti), state care insa au o populatie mult mai mica comparativ cu SUA.De asemenea, de la sfarsitul lunii martie, in SUA se inregistreaza cel mai mare numar de cazuri declarate oficial, bilant care luni a depasit pragul de 600.000. Au fost realizate un numar de aproximativNew York este epicentrul epidemiei, unde se confirma o incetinire a ritmului de internari."Prin intuneric putem percepe raze de lumina", a afirmat marti presedintele Donald Trump in cadrul conferintei sale de presa zilnice despre pandemie.