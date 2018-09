Relatarea unui atac armat mai putin obisnuit din SUA: O femeie si-a omorat 3 colegi de serviciu, apoi s-a impuscat

Oriunde, oricand

"Avem trei raniti, trei morti dintre care doi au decedat la fata locului, iar altul la spital, iar autoarea focurilor de arma a murit si ea la spital; este o femeie in varsta de 26 de ani care a actionat singura", a declarat intr-o conferinta de presa seriful Jeffrey Gahler, citat de AFP.Mai putin de 5% dintre atacatori sunt femei, potrivit unui studiu FBI asupra a 190 de evenimente de acest tip in perioada 2000-2013.Ultimul atac armat de acest fel a avut loc pe 4 aprilie, cand o activista a cauzei vegetariene a ranit trei persoane, deschizand focul la sediul YouTube de la San Bruno , in California, pentru a se razbuna pe inchiderea de catre platforma a mai multora dintre canalele sale video. Ea s-a sinucis dupa atac.Autoarea focurilor de arma a fost identificata de politie ca fiind Snochia Moseley, din regiunea Baltimore. Ea s-a prezentat joi dimineata la depozitul unde lucra ca interimara pentru marca de produse framaceutice Rite Aid, la Aberdeen, un orasel situat la aproximativ 100 de kilometri nord de Washington.Dintr-un motiv necunoscut, a deschis focul cu o arma de mana, mai intai in exteriorul si apoi inauntrul cladirii, a declarat seriful Gahler. Ea a incercat, apoi, sa se sinucida, tragandu-si un glont in cap. Grav ranita, ea a fost transportata la un spital din regiune, unde a murit.Alerta a fost data joi, imediat dupa ora locala 08:00 (15:00, ora Romaniei), dupa primele focuri de arma, iar forte de politie au intervenit rapid, sustinute de angajati ai Agentiei federale insarcinate cu reglementarea armelor si explozivilor. O scoala primara situata in apropiere a fost plasata in situatie de izolare, iar politia a cerut automobilistilor sa evite zona.Potrivit serifului Gahler, tanara a folosit un pistol de tip Glock, pe care l-a cumparat legal, si mai multe incarcatoare. "Pentru moment, nu exista motiv", a declarat el, amintind ca atacurile armate "pot avea loc oriunde, oricand".Politia a perchezitionat domiciliul tinerei, a mai precizat el.Colleen Hendrickson, care locuieste in cartier, astepta autobuzul cand cineva a avertizat-o ca avea loc un atac armat in apropiere."Este cu adevarat foarte linistit de obicei si aceasta a fost (situatia) cea mai haotica pe care am vazut-o vreodata" aici, a declarat ea pentru un post local afiliat CNN. "Iti este foarte frica atunci cand este chiar aici, la un pas de usa ta"., dintre care peste 10.000 in crime, potrivit Asociatiei Everytown for Gun Safety.Tara este profund impartita pe tema reglementarii portului de arma, un drept garantat de al Doilea Amendament al Constitutiei, care dateaza din 1791.Dupa atacul armat intr-un liceu de la Parkland, in Florida , in februarie 2018, elevii din aceasta institutie au lansat o vasta miscare care cere reforme, eforturi ramase zadarnice pentru moment la nivel legislativ.Data de 1 octombrie 2018 va marca un an de la cel mai sangeros atac armat din istoria recenta a tarii, la Las Vegas, in Nevada. In total 58 de oameni au fost ucisi.