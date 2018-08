Relatiile senatorului John McCain cu Romania: Aprecieri pentru aderarea la NATO si sustinere pentru lupta anticoruptie

Sustinator al luptei anticoruptie din Romania

Membru in Comisia de Aparare din Senatul SUA, McCain aprecia in 1997 modul in care Romania isi prezenta candidatura la NATO.Intr-o declaratie acordata postului de radio "Vocea Americii", McCain a afirmat: "Fara indoiala, optiunea integrarii Romaniei nu era luata in considerare, pana nu de mult. In prezent este luata in considerare". Declaratia lui McCain a fost facuta cu prilejul intilnirii cu ministrul roman al Apararii, Victor Babiuc, aflat la Washington.Aprecierile se repetau in 2000, cand senatorul, s-a intalnit cu premierul de atunci Mugur Isarescu.Doi ani mai tarziu McCain se intalnea cu presedintele Ion Iliescu, ocazie cu care a primit un exemplar al cartii acestuia "Romania la momentul adevarului". Romania tocmai semnase acordul cu Statele Unite referitor la Curtea Penala Internationala, apreciat drept un act de curaj si de prietenie cu SUA. Senatorii McCain si Fred Thompson si-au exprimat sustinerea pentru integrarea Romaniei in NATO si au apreciat participarea Romaniei la operatiunile din Afganistan; cu aceasta ocazie a aparut si tema luptei anti-coruptie, intens reluata de senator in urmatorii ani.Au urmat, in timp, intalniri cu mai multi oficiali romani, ramase in zona limbajului politicos-diplomatic, cu ocazia mai multor vizite ale senatorului la Bucuresti.Abia in 2016 McCain iese din acest spatiu politicos si are ceea ce oficialii romani au numit "o formulare nefericita": Senatorul republican a declarat, in contextul dezbaterilor electorale din SUA, ca, indiferent daca Donald Trump va deveni presedinte, sistemul democratic de control institutional functioneaza in Statele Unite, spunand: "Nu suntem Romania."Ambasadorul roman la Washington, George Maior, preciza ca "probabil" a comis o eroare invocand tara noastra "intr-o formulare nefericita" intrucat este "un prieten constant al Romaniei".In 2017, in contextul protestelor legate de modificarea Legilor justitiei, pe agenda lui McCain revine tema anti-coruptiei., a aratat senatorul intr-un comunicat de presa, declarandu-se profund ingrijorat de dezincriminarea anumitor infractiuni de coruptie si considerand ca astfel vor fi subminate progresele semnificative inregistrate de Romania in acest domeniu, intr-o perioada de amenintari crescande la adresa democratiei din Europa, venite din Rusia si de la interpusi.La inceptul acestei luni John McCain si senatorul Christopher Murphy au adersat o scrisoare premierului Viorica Dancila , in care i-au cerut acesteia sa nu faca pasi inapoi in lupta impotriva coruptiei."Indemnam Guvernul roman sa nu faca pasi inapoi in importanta lupta impotriva coruptiei. Conducerea exercitata de domnisoara Kovesi la Directia Nationala Anticoruptie a fost recunoscuta in lume ca testament al angajamentului puternic al Romaniei pentru combaterea coruptiei.Demiterea sa, impreuna cu recentele reforme din sistemul judiciar si cu propunerile de lege pentru dezincriminarea anumitor delicte de coruptie, ridica semne de intrebare ingrijoratoare in legatura cu vointa Guvernului de a ancheta infractiunile financiare si de a-i trage la raspundere pe oficialii de rang inalt", se arata in scrisoarea senatorilor americani transmisa Executivului roman.