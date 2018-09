Renate, rusii si americanii

principiile importante de la care pleaca constructia geo-politica pe care si-a asumat-o Romania

Intai a fost amenintarea ruseasca

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Ziare.

com

Europarlamentarul din Botosani se presupune a fi o buna cunoscatoare a relatiilor internationale, fiind, intre 2009 si 2014, membru supleant in, apoi vice-presedinte al, membru insi membru supleant in doua delegatii esentiale relatiilor globale:siEi bine, dupa ce ai incasat aproape un milion de euro numai din salarii si te-ai pretins implicat in domenii sensibile ale vietii politice internationale, se presupune ca ai cat de cat habar macar de contextul international in care se afla tara ta sau ca macar stii despre ce vorbesti. Dar nu, Renate Weber tine sa contrazica asteptarile noastre realiste de la ea si se arunca cu entuziasm intr-un discurs cel putin nepotrivit pentru cineva care a beneficiat de atata expunere la un subiect atat de simplu si de clar.Intr-o singura fraza, rostogolita imediat pe toate canalele, Renate Weber contrazice intreaga paradigma a existentei Romaniei trans-atlantice:". (sursa).Ce ne spune, asadar, proaspata colega de partid a lui Teodor Melescanu:Ca nu crede ca e bine sa cumparam armament modern (deci, fatalmente, scump si american!), cu care nu am face decat sa sprijinim industria de peste ocean;Ca americanii nu ne apara de rusii care ne considera o "tinta buna", ci, dimpotriva noi i-am intaratat pe rusi, invitand scutul anti-racheta la noi in tara;Ca, de fapt, Putin are si el dreptate cu scutul ala de la Deveselu, care nu e clar daca e defensiv sau ofensiv.Stranii la proaspata achizitie taricenista sunt, in primul rand, ignorarea totala a colegului de partid din fruntea Ministerului de Externe,, precum si pozitionarea, cel putin dubitativa, fata dereferitoare la rachetele de la Deveselu.Invocarea dubiilor fata de parteneriatul strategic romano-american si a celor legate de caracterul defensiv al instalatiei militare de la DeveseluSi aceasta situare este o alegere constienta a lui Weber, pentru ca, o fraza mai tarziu adauga agresiv: "".Sa revedem, totusi,Fundamentul politicii noastre externe si garantia existentei statului roman se bazeaza pe alianta, numita cuprinzator "parteneriat strategic" cu, agresiune care ni s-a mai intamplat, de altfel, in istorie;asupra Romaniei, ruperea Basarabiei si a Bucovinei de Nord din trupul tarii si abia apoi a venit, ca o reactie fireasca, cautarea sprijinului american;Descurajarea unei eventuale agresiuni se bazeaza, in egala masura, pe garantia de securitate NATO si pe capacitatea militara proprie; o, capabila sa se opuna unui agresor puternic, se constituie numai din armament modern, din avioane multi-rol, rachete si nave de generatie contemporana;Proiectul in care suntem" incremeniti" nu dateaza de decenii, ci, de cand Imperiul Rus a ocupat jumatate din teritoriul Moldovei romanesti, ajungand vecin cu Botosaniul natal al euro-parlamentarului.Totusi, Renate Weber are acces dela informatii suficient de multe si clare, care ar fi trebuit sa ii clarifice de mult notiunile de baza ale politicii noastre externe.In plus, Weber nu este vreun produs modernist al epocii inflatiei de doctori; Weber a facut, la timpul potrivit si cinstit, o facultate excelenta (Facultatea de Drept), pe vremea cand putini razbateau un examen cu 17 concurenti/loc. Nu o putem defel banui pe Renate Weber de putinatatea intelegerii, asadar.Si atunci, ce poate sa conduca un astfel de personaj la asemenea monstruozitati, care nu fac decat sa alimenteze propaganda moscovita?Nu este, de altfel, o noutate in lumea occidentala ca politicieni platiti regeste de statele lor sa vitupereze impotriva intereselor nationale. Ne aducem aminte, cu neplacere, de pozitiile parlamentarilor comunisti sau socialisti din Vest care, cu putine exceptii si timp de patru decenii, sustineau fara rusine tezele Moscovei. Din Franta si Spania pana in Grecia sau Germania, cohorte de ministri, parlamentari sau lideri de partid isi acuzau propriile tari de incalcarea drepturilor omului, de provocarea si intretinerea spiralei inarmarilor sau chiar de agresiune impotriva sarmanelor popoare oprimate sub jugul capitalist. Anti-americanismul este o moda inca de prin anii '70 la partidele de stanga din Europa de Vest, iar acum noua boala a acestora a devenit anti-israelismul violent.Asa precum stangistii occidentali ai anilor 70-80-90 injurau cu sarg capitalismul si pe unchiul Sam, beneficiind din plin de salarii grase si de confortul prosperitatii induse de "nedreapta oranduire", aparati de sute de mii de soldati americani si de mii de rachete si avioane americane, asa si proaspata revelatie ALDE se trezeste aruncand cu pietre in singurul lucru temeinic facut de Romania pana acum: parteneriatul militar cu americanii. Hranita consistent cu banii unei Uniuni Europene pazita in continuare de aceleasi rachete si avioane americane,A te pronunta public impotriva dotarii armatei romane cu armament de ultima generatie sau impotriva prezentei militare americane pe teritoriul national este o pozitie grava, pana acum neafisata de niciun personaj atat de bine incastrat in mecanismul puterii. Sa nu fi aflat Weber de, sa nu fi aflat Weber de nenumaratelede care se plangea chiar Ministrul Apararii, sa nu fi aflat Weber despre? Chiar sa nu inteleaga colega de partid a lui Tariceanu si Melescanu ce putere formidabila este Federatia Rusa si faptul ca aceasta este o amenintare continua la adresa Romaniei inca din 1812, de cand a trecut institutional Nistrul?Dar prin desele plimbari pe care le face prin exotica America latina, din Bolivia pana in Chile, nu o fi inteles macar ca toate aceste state ar fi fost niste Venezuele mai mici si mai ghinioniste fara prezenta americana? Oare daca Renate Weber s-ar fi nascut la Paris sau Berlin, nu la Botosani, ne-ar fi explicat prin 1988 ce fericiti suntem cu ratia la zahar si ulei (alimente nesanatoase), ce bine ne este ca ne lipseste "anatomia alienarii in societatea de consum" sau ce linistiti suntem ca suntem inconjurati de tarile fratesti din Tratatul de la Varsovia?. Romanii ar trebui sa stie foarte clar ce sustin unii sau altii dintre politicienii pe care ii platesc, iar gestul fara precedent al lui Weber trebuiede catre cei care (inca) se mai folosesc de "parteneriatul strategic" pentru a ne cere votul si accesul la o viata extrem de tihnita (pentru a fi blanzi).Calin Popescu Tariceanu, proaspat asociat cu Weber, ar trebui sa clarifice neintarziat valorile in care crede euro-parlamentarul sau, daca isi propune o candidatura "pe bune" la presedintia Romaniei. Caci cu ce este mai grav gestul mizerabil al lui Valcov de a publica un document medical personal decat gestul asumat al lui Weber de a torpila inzestrarea armatei sau de a pune la indoiala caracterul defensiv al instalatiei de la Deveselu?