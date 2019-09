Reteaua de prostitutie a magnatului Jeffrey Epstein: Tinere recrutate din studiourile de balet din New York

Ziare.

In aceste documente se arata ca Epstein atragea adolescente pentru a le implica in activitatile sale de exploatare sexuala in Florida si ca folosea de asemenea o retea de recrutare de pe langa studiourile de balet newyorkeze, pentru a implica tinere in activitatile sale de prostitutie, potrivit ziarului New York Times.Acuzat de agresiune sexuala asupra unor minore in 2008 in Florida, Jeffrey Epstein a fost arestat si pus sub acuzare in 2019, la inceputul lunii iulie, pentru ca a organizat, timp de mai multi ani, o retea formata din zeci de tinere, cu care a intretinut raporturi sexuale in multe dintre proprietatile sale, in special in Manhattan si Florida.Magnatul american a fost gasit mort la 10 august in celula sa dintr-o inchisoare newyorkeza, rezultatele autopsiei confirmand ipoteza sinuciderii prin spanzurare Victimele sale prezumtive sustin ca Epstein a profitat de lumea ermetica a dansului, unde balerinele au incredere in colegele lor pentru a obtine oportunitati de munca si mentin in secret aceste sfaturi.Ziarul New York Times citeaza mai multe victime, printre care si Liza, care asigura ca a fost recrutata in 2002, cand avea 17 ani de o colega de la clasele de balet, care a intrebat-o daca este de acord sa ofere cursuri particulare de dans unui bogatas pe nume Jeffrey Epstein si ca a acceptat, considerand ca era o oportunitate de munca.Totusi, potrivit plangerii depusa de tanara in justitie, dupa ce a ajuns la vila magnatului, acesta i-a cerut Lisei sa-i faca un masaj, dupa care a agresat-o sexual. Din marturisire reiese ca daca fata nu ar fi fost de acord, cariera ei s-ar fi incheiat.Potrivit ziarului, documentele depuse in justitie vizeaza actiuni legale impotriva patrimoniului lui Epstein si a opt companii care l-au ajutat pe magnat in activitatile sale de exploatare sexuala.Avocatii lui Epstein au refuzat sa comenteze plangerile si au subliniat ca nimeni nu l-a mai acuzat pe finantist de abuzuri asupra unor minore dupa condamnarea sa din 2008 in Florida.