Retragerea SUA din Siria ar fi o eroare

Oportunitati irosite

Invingator ar fi Iranul

Un scenariu sumbru

Orice s-ar spune despre presedintele SUA, Donald Trump, el se pricepe de minune sa dea batai de cap observatorilor. Retragerea din Siria este cea mai recenta initiativa a sa de politica externa, la doar cateva zile de la numirea lui John R. Bolton in functia de consilier pentru Securitate Nationala si a lui Mike Pompeo in fruntea Departamentului de Stat.Ambii politicieni nu s-au remarcat pana acum tocmai ca apologeti ai unui curs retinut in politica externa americana. Dimpotriva: amandoi se pronunta pentru impunerea robusta a intereselor americane in lume, la nevoie chiar cu ajutorul armatei. Cum se impaca atunci numirea lor cu ideea prezidentiala de retragere a militarilor si instructorilor americani din Siria?Se poate presupune, pe buna dreptate, ca aceasta a fost mai degraba o idee spontana, care nu trebuie obligatoriu sa fie urmata de o retragere. Caci, daca se va intampla asa, aceasta ar fi recunoasterea faptului ca implicarea americana in Siria nu a prea dat rezultate - pentru a ne exprima in termeni diplomatici.Ar fi insa un pas decisiv in directia unei diminuari substantiale a influentei geopolitice americane in regiune si ar afecta grav Orientul Mijlociu - dar altfel decat in 2003, cand in baza unor minciuni sfruntate, SUA au invadat Irakul, aruncand nu doar aceasta tara intr-o situatie foarte nefericita.Ce-i drept, SUA nu au intretinut niciodata relatii destinse cu regimul Assad. Casa Alba ar fi vrut sa-i vada alungati de la putere atat pe Assad tatal, cat si pe fiul sau. Unul din motive a fost si este apropierea acestora de Iran, principalul adversar al Americii in regiune. Un alt motiv il reprezinta adversitatea regimului de la Damasc fata de Israel, principalul aliat al Washingtonului in aceeasi regiune.Timp de sapte ani, SUA au depus eforturi pentru indepartarea macelarului de oameni Assad junior, dar fara rezultat. Ar fi trebuit oare americanii sa intervina mai masiv? Sau ar fi fost mai bine sa nu se amestece deloc, desigur cu conditia sa nu o faca nici celelalte puteri relevante: Rusia, Iran, Turcia, Arabia Saudita? Greu de spus. Rebeliunea impotriva lui Assad ar fi luat o alta turnura in conditii diferite.Un lucru este cert: o retragere a SUA in acest moment ar marca evolutiile din urmatoarele decenii nu doar in Siria, ci in intreaga regiune. De asteptat ar fi o dominatie a Rusiei, dupa toate probabilitatile exercitata discret. Si o dominatie - mai putin discreta probabil - a Iranului in vaste teritorii ale Siriei si de acolo mai departe in Liban, pana la granita cu Israelul. "Semiluna siita" ar deveni astfel o realitate, si anume una crunta.Linia dura promovata in politica interna de regimul mulahilor de la Teheran, precum si actiunile intreprinse pana acum de Iran in Siria demonstreaza cat de brutal si-ar impune interesele in zona. In speta interese economice, dar mai ales propagandistice, inainte de toate impotriva Israelului. Cu o adversitate fatisa la adresa statului evreu se pot acumula puncte in regiune, mai ales intr-o perioada in care Israelul inabusa cu forta armelor protestele din Fasia Gaza.O consecinta a unei retrageri americane ar fi un Iran triumfator, care ar putea impinge regiunea in pragul unui nou razboi. Anuntul lui Trump este si o recunoastere implicita a faptului ca SUA nu au obtinut mare lucru in Siria, in afara lupei cu succes impotriva teroristilor Statului Islamic. Dar toate semnele arata ca o retragere militara a SUA ar arunca regiunea intr-o situatie si mai sumbra.