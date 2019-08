Rezultatul oficial al autopsiei in cazul miliardarului Jeffrey Epstein, gasit mort in inchisoare

Ziare.

Omul de afaceri instarit si cu numeroase relatii la cel mai inalt nivel a fost gasit mort in celula sa de la Centrul corectional metropolitan din Manhattan, ceea ce a declansat o investigatie asupra mortii sale. El avea 66 de ani la momentul decesului.Epstein a fost arestat pe 6 iulie si a pledat nevinovat la acuzatiile federale de trafic de fiinte umane in scopul exploatarii sexuale, care ar fi afectat zeci de minore, unele in varsta de 14 ani."Ne vom comunica concluziile foarte curand. Este vorba despre sinucidere prin spanzurare", a declarat purtatoarea de cuvant al Biroului medicului legist, Aja Worthy-Davis.Epstein avea deja la activ o infractiune sexuala, dupa ce a pledat vinovat in 2008, in statul Florida, la acuzatia ca a platit o minora pentru sex.Inainte de a fi condamnat in acest caz, Epstein era o persoana cu contacte la cel mai nivel, printre asociatii sai aflandu-se fostul om de afaceri si actual presedinte Donald Trump si fostul presedinte Bill Clinton.