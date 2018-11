Robert Mueller il acuza pe Paul Manafort ca a mintit in declaratiile pentru FBI

Ziare.

Potrivit unui proces intentat luni, Cabinetul lui Mueller sustine ca Manafort a mintit in timpul unor interogatorii cu avocatii, ceea ce inseamna ca intelegerile facute cu procurorii in luna septembrie nu mai sunt aplicabile, relateaza The Independent si Reuters.Consiliul special al lui Mueller a cerut judecatorului sa stabileasca o data pentru condamnarea fostului membru al echipei de campanie a lui Trump.Manafort a declarat, in cadrul aceluiasi proces, ca acuzatiile procurorului special Robert Mueller nu sunt adevarate.Avocatii lui Paul Manafort au afirmat ca acesta s-a intalnit cu reprezentanti ai Guvernului in repetate randuri si a oferit informatii "ca parte a efortului de a indeplini obligatiile privind cooperarea".Acestia au adaugat ca Manafort nu considera ca intelegerea facuta in septembrie a fost incalcata. La acel moment, Paul Manafort si-a luat angajamentul de a pleda vinovat la acuzatii de infractiuni federale.Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile.Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - au fost inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.