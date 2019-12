Romania, ironizata alaturi de Donald Trump in episodul despre culisele NATO al show-ului "Saturday Night Live" (Video)

Fast Times at the NATO cafeteria. #SNL pic.twitter.com/1Vga5Fy6yW - Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) 8 December 2019

Atunci,Cei trei au fost surprinsi in timp in timp ce comentau, cu paharul in mana, comportamentul presedintelui american la Reuniunea la nivel inalt a NATO, organizata cu prilejul a 70 de ani de la infiintarea aliantei.Pornind de la acel incident, realizatorii SNL au filmat un episod intitulat "" in care, printre cei luati peste picior in diverse forme, apare pentru scurt timp si reprezentantul Romaniei la Londra ("presedintele Klaus Iohannis").Acesta este alungat de la masa din cafenea, la care statea singur, de cei trei "baieti rai": "premierul Canadei" (interpretat de Jimmy Fallon), "presedintele Frantei" (Paul Rudd) si premierul Marii Britanii (James Corden).", ii spune falsul Trudeau falsului Iohannis (interpretat de Mikey Day). "Romanul" se ridica imediat de pe scaun si spune intr-o engleza stalcita, incercand sa capteze bunavointa celor trei lideri mondiali: "", insa cei trei "lideri mondiali" il alunga de la masa facand glume pe seama lui: "" si "" (Da, de ce nu Brexit de aici?)."Romanul" pleaca plangand (foto), moment in care in scena intra "Donald Trump" (interpretat, ca de obicei, de Alec Baldwin), care preia rolul principal, starnind hohote de ras audientei si replici acide din partea celorlalte personaje.Desi nu este nici pe departe singurul politician ironizat, Donald Trump a fost in ultimii ani vedeta incontestabila a celebrei emisiuni de televiziune:"Saturday Night Live" a primit anul acesta premiul pentru "Cel mai bun serial cu scenete de varietati" la cea de-a 71-a editie a galei premiilor Primetime Emmy, supranumiteC.B.