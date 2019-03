Sapte ani si jumatate de inchisoare pentru fostul director de campanie al lui Trump, Paul Manafort

GRATIERE?

Ziare.

com

Fostul consultant republican, in varsta de 69 de ani, a fost condamnat, la Washington, la o pedeapsa de 73 de luni (sase ani si o luna) de inchisoare, din cauza ca a ascuns activitati de consiliere a unor ucraineni prorusi si a cerut unr martori sa minta justitia.Treizeci de luni (doi ani si jumatate) din aceasta pedeapsa urmeaza sa fie contopite in pedeapsa de 47 de luni (trei ani si 11 luni) de inchisoare la care a fost condamnat saptamana trecuta intr-un tribunal din Virginia cu privire la fraude fiscale si bancare, a hotarat judecatoarea Amy Berman Jackson.Durata totala a pedepsei este, astfel, de 47+43 de luni, adica 90 de luni (sapte ani si jumatate).Paul Manafort nu este "nici inamicul public numarul unu si nici o victima", a declarat ea, subliniind ca faptele judecate de instanta sa nu au nimic a face cu o posibila complicitate intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016.Acest subiect, aflat in centrul investigatiilor procurorului special Robert Mueller, "nu a fost niciodata supus tribunalului. Punct", a declarat ea.In hotararea sa, magistrata a subliniat "minciunile repetate si timp de mai multi ani" ale lui Paul Manafort, menite in opinia sa "sa-i asigure mentinerea nivelului vietii" de lux."El nu a fost prea sincer nici cu mine", a notat ea, dupa care a adaugat ca "tribunalul este unul dintre locurile in care faptele isi pastreaza importanta".Judecatoarea Jackson si-a exprimat indoiala cu privire la "remuscarile" si "scuzele" exprimate in fata sa de catre paul Manafort. "Pana in aceasta dimineata el spunea mai degraba 'uitati ce mi-au facut!'".Miercuri, omul de afaceri, binecunoscut cercurilor puterii la Washington, a declarat, din contra, "imi pare rau de ceea ce am facut"."Nu pot sa schimb trecutul, insa va asigur ca viitorul va fi altfel", a adaugat el, asezat intr-un scaun cu rotile, jurand ca a fost schimbat de cele noua luni de detentie.Subliniind ca si-a pierdut deja "proprietatile, lichiditatile, asigurarea de viata si actiunile", el i-a cerut judecatoarei Amy Berman Jackson sa-l lase sa-si incheie viata alaturi de sotia sa.Fostul lobbyist are de-acum o speranta, in contextul in care presedintele Trump nu a exclus sa-l gratieze.Insa, ca pentru a face un dus rece acestei eventualitati, statul New York a anuntat miercuri ca-l inculpa pe Manafort de frauda, acuzandu-l ca a obtinut in mod ilegal imprumuturi in valoare de mai multe milioane de dolari.Aceste proceduri, efectuate de catre un stat, nu sunt susceptibile sa fie contracarate de o gratiere prezidentiala - care nu se aplica in domeniul federal.Procurorul Mueller s-a interesat in mod natural de Paul Manafort, care a condus timp de doua luni campania miliardarului republican, in vara lui 2016.In cadrul investigatiilor sale, el a descoperit ca acest consultant a ascuns 55 de milioane de dolari in conturi off-shore si ca a mintit banci cu scopul de a obtine imprumuturi. Acestea sunt fraude judecate la Alexandria, in Virgiania.La Washington, Paul Manafort a fost judecat pentru ca a omis sa-si declare activitatile de consilier in Ucraina, o contraventie la reglementarile cu privire la activitatea de lobby, iar apoi a incercat sa influenteze martori.Spre surpriza generala, el a acceptat, in septembrie, sa pledeze vinovat in acest dosar.In speranta unei reduceri a pedepsei, el a acceptat, de asemenea, sa coopereze cu echipa procurorului special Robert Mueller.Justitia a stabilit, insa, ca lobbyistul a incalcat acest acord de cooperare si ca a mintit "in mod deliberat" anchetatorii in cadrul a aproximativ zece interogatorii.El a incercat sa-i induca in eroare cu privire la contactele sale, in 2018 si 2017 cu Konstantin Kilimnik, un fost asociat, suspectat de legaturi cu serviciile de informatii de la Moscova. El i-a trimis sondaje de opinie in timpul campaniei electorale din 2016.Foarte iritat de ancheta rusa, Donald Trump a laudat "curajul" celui care i-a condus campania timp de doua luni, spre deosebire de "tradatorul" Michael Cohen, fostul sau avocat care pana la urma s-a intors impotriva sa.