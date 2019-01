Departamentul american al Justitiei a pus sub acuzare Huawei pentru furt de tehnologie

Ziare.

Departamentul american al Justitiei a dezvaluit 13 capete de acuzare, legate de incalcarea sanctiunilor americane impuse Iranului, impotriva grupului chinez si a directoarei sale financiare, Meng Wanzhou, arestata in Canada la cererea anchetatorilor americani In paralel, ministerul a inculpat doua filiale ale Huawei, in special pentru asociere cu infractori pentru a fura secrete industriale, si anume tehnologii celulare in detrimentul americanului T-Mobile.In total, aceste doua filiale - Huawei Device Co., Ltd si Huawei Device Co. USA - sunt vizate de zece capete de acuzare, relateaza AFP."Aceste doua serii de inculpari dezvaluie actiunile rusinoase si persistente ale Huawei pentru a exploata companiile si institutiile financiare americane si pentru a ameninta concurenta mondiala libera si echitabila", a declarat directorul FBI, Christopher Wray.Arestarea la inceputul lui decembrie la Vancouver a lui Meng Wanzhou a provocat tensiuni intre Statele Unite si Canada, pe de o parte, si China, pe de alta parte.In libertate supravegheata, responsabila Huawei urmeaza sa apara in curand in fata unui judecator canadian in cadrul procedurii de extradare lansate de Statele Unite. Washingtonul a confirmat ca o cerere oficiala de extradare va fi prezentata inainte de termenul limita de la 30 ianuarie.