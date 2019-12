Scena controversata in California: Iisus, Fecioara Maria si Iosif, refugiati in custi separate

Ziare.

Biserica aflata la aproximativ 50 de kilometri de Los Angeles a publicat imaginea pe site-ul propriu. Pruncul Iisus este invelit intr-o patura de urgenta, iar custile celor trei sunt completate cu sarma ghimpata.Pastorul Karen Clark Ristine a declarat pentru CNN: "Ne-am gandit la cea mai faimoasa familie de refugiati din lume, cea a lui Iisus".Intr-o postare pe Facebook, Ristine se intreba: "Daca aceasta familie cauta refugiu in tara noastra, astazi?".Ea este de parere ca povestea Mariei si a lui Iosif care au fugit din Israel spre Egipt pentru a scapa de decretul dat de Irod, ca toti baietii bebelusi sa fie ucisi, este simbolica pentru conditia a mii de refugiati care cauta azil in America."Familia Sfanta ia locul a mii de familii separate la granitele noastre", a adaugat pastorul. "Imaginati-va ca Iosif si Maria sunt separati la granita, iar Iisus, nu mai mare de doi ani, luat de langa mama lui si dus intr-un centru de detentie la fel ca peste 5.500 de copii in ultimii trei an", a continuat pastorul.Pastorul isi doreste ca prin acest aranjament sa starneasca un dialog. Pe Facebook, comentariile arata ca oamenii au pareri impartite. Unii acuza lipsa de respect la adresa lui Iisus si spun ca opiniile politice nu trebuie amestecate cu nasterea lui, altii o considera o idee buna.