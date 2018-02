Schimbare de atitudine la Washington: Statele Unite sunt dispuse sa discute cu Phenianul

Ziare.

Intr-un interviu acordat la bordul avionului cu care se intorcea in SUA, Pence a precizat ca Statele Unite vor continua sa impuna sanctiuni regimului nord-coreean, dar ca ar fi, de asemenea, dispuse sa discute cu Phenianul."Ideea este ca nicio presiune nu se va opri pana cand nu vor face ceva despre care alianta crede ca reprezinta un pas semnificativ spre denuclearizare.", a declarat Mike Pence pentru Washington Post.Deschiderea fata de discutii marcheaza o schimbare a politicii administratiei Trump, care in trecut sustinea ca va discuta numai daca regimul lui Kim Jong Un va face concesii reale in programul sau nuclear si de rachete balistice.Pence a mai spus ca noua pozitie a fost convenita in discutiile cu presedintele sud-coreean Moon Jae In, care la sfarsitul saptamanii trecute a fost invitat sa viziteze Phenianul. Discutiile cu Statele Unite ar putea sa aiba loc dupa cele dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud.Pence, care saptamana trecuta a spus ca SUA vor anunta in curand cele mai dure sanctiuni de pana acum asupra Coreei de Nord, a precizat ca Moon l-a asigurat ca nicio concesie nu va fi facuta Phenianului daca nu vor exista pasi clari spre denuclearizare.La ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, vicepresedintele Statelor Unite a stat in fata lui Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, aparent fara o bage in seama.