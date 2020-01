Secretarul american al Apararii anunta ca SUA accelereaza dezvoltarea de rachete hipersonice

Ziare.

"Departamentul american al Apararii aproape ca a dublat investitiile pe termen lung - aproape cinci miliarde in anul fiscal 2020 - pentru dezvoltarea de rachete hipersonice in urmatorii cinci ani. Bugetul pe anul 2021 va fi chiar mai puternic", a afirmat Mark Esper in cadrul unui eveniment organizat de Centrul pentru Studii Strategice si Internationale (Center for Strategic and International Studies), in Washington.Departamentul american al Apararii si agentiile afiliate, alaturi de Fortele Aeriene, Fortele Navale si Fortele Terestre au intensificat semnificativ testele de zbor si alte experimente hipersonice "pentru a accelera furnizarea acestor capabilitati in toate formele destinate avioanelor militare cu multi ani inainte de termenul stabilit initial", a precizat Mark Esper, citat de NationalDefenseMagazine.org.Administratia Donald Trump va prezenta in februarie planul bugetar pe anul 2021.Mark Esper a negat ca exista o cursa pentru dezvoltarea de rachete hipersonice. "Nu vad o cursa a inarmarii in adevaratul sens. Suntem mereu in competitie pentru noi modele de armament, iar acesta este doar unul dintre ele", a subliniat seful Pentagonului.Rusia este singura natiune care are rachete hipersonice, a declarat in decembrie 2019 presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa poate distruge orice sistem antibalistic existent sau care poate fi instalat de Statele Unite in Europa ori in alta zona a lumii. Prima unitate dotata cu rachete hipersonice Avangard a devenit operationala in decembrie 2019, iar rachetele hipersonice Kinzhal, lansate din avioane MIG-31, sunt in dotarea armatei ruse din 2018.Vladimir Putin a subliniat ca rachetele Avangard depasesc de cel putin 20 de ori viteza sunetului, iar cele Kinzhal de zece ori, putand transporta focoase conventionale ori nucleare. "Sistemul Avangard este o arma a viitorului, capabila sa treaca atat dincolo de sistemele antibalistice existente, cat si de cele viitoare", a afirmat Vladimir Putin.Citeste si Armata rusa anunta ca a pus in functiune rachetele pe care le considera "invincibile"