Secretarul de Stat american Mike Pompeo a vizitat Afganistanul pentru a discuta despre planul de pace cu talibanii

Pompeo s-a oprit in Afganistan in drumul sau spre New Delhi pentru a se intalni cu premierul indian Narendra Modi si alti oficiali.Vizita sa in Afganistan, care, a avut loc inaintea celei de-a saptea runde de negocieri intre liderii talibani si oficialii americani care au ca scop gasirea unei solutii politice pentru a opri razboiul de 18 ani din Afganistan. Urmatoarea runda va avea loc pe 29 iunie la Doha.. Aceasta este misiunea noastra, cu siguranta", a declarat Pompeo.Discutiile dintre Statele Unite si talibani se vor concentra pe gasirea unui program pentru retragerea trupelor conduse de americani in Afganistan. Americanii vor dori ca talibanii sa garanteze ca nu vor organiza atacuri de pe taram afgan."Le-am transmis clar talibanilor ca suntem pregatiti sa ne retragem fortele, vreau sa fiu clar totusi, nu avem inca un program in acest sens", a precizat Pompeo.de a pregati si sfatui fortele afgane pentru operatiuni anti- terorism La schimb cu retragerea trupelor, Statele Unite cer ca talibanii sa garanteze ca Afganistanul nu va fi folosit ca o baza pentru atacuri."Suntem de acord ca pacea este prioritatea si ca", a declarat Pompeo.El a precizat ca cele doua parti suntprin care este subliniat angajamentul talibanilor de a se alatura afganilor in eforturile de a se asigura ca Afganistanul nu va deveni un spatiu sigur pentru teroristi."Toate partile sunt de acord ca incheierea unei intelegeri intre SUA si talibani privind terorismul si prezenta trupelor straine va deschide usa catre un dialog intre Afganistan si talibani", a adaugat Pompeo.", a precizat insa Secretarul de Stat american.