Trump ramane fara Jim Mattis. Secretarul Apararii isi da demisia din cauza retragerii trupelor din Siria

In scrisoarea sa de demisie, Mattis si-a exprimat opiniile privind "tratarea cu respect a aliatilor" si folosirea "tuturor instrumentelor puterii americane pentru a oferi securitate comuna", relateaza BBC."Pentru ca aveti dreptul la un secretar al Apararii al carui pareri sunt mai similare cu ale dumneavoastra in aceste privinte si pe alte teme, cred ca este corect sa demisionez", a afirmat Mattis in scrisoarea trimisa presedintelui Trump.Senatorul republican Marco Rubio a afirmat ca aceasta evolutie este "infricosatoare", afirmand ca Mattis era "o insula de stabilitate in mijlocul haosului Administratiei Trump".Miercuri seara, Presedintia Statelor Unite a anuntat inceperea retragerii trupelor americane din Siria . Statele Unite au aproximativ 2.000 de militari in Siria, cei mai multi fiind implicati in misiuni de antrenare a grupurilor insurgente care lupta impotriva retelei teroriste Stat Islamic.Decizia lui Trump, care aparent a luat aceasta hotarare trecand peste obiectiile liderilor militari, a fost criticata de numerosi politicieni de la Washington, inclusiv o serie de republicani, insa retragerea trupelor americane a fost salutata de Moscova, potrivit USA Today.Oficiali americani citati de agentia Reuters au transmis ca cel mai probabil vor fi sistate si atacurile aeriene impotriva pozitiilor Stat Islamic.