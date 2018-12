Seful Google a trebuit sa explice in Congres de ce apar poze cu Trump cand cauti cuvantul "idiot" (Video)

Ziare.

Pichai a fost audiat in contextul acuzatiilor ca Google aplica cenzura in China si pe fondul afirmatiilor unor conservatori ca gigantul are preferinte politice liberale, potrivit BBC Democrata Zoe Lofgren l-a intrebat pe seful Google de ce atunci cand introduce cuvantul "idiot" in motorul de cautare ii apar fotografii cu Donald Trump. Ea a cerut sa stie daca este vorba despre un "un exemplu de partinire politica in algoritmi", lucru pe care presedintele executiv al Google l-a negat."De se intampla asta? Cum functioneaza cautarea de apare asa ceva (imaginile cu Trump - n.red.)? ", a intrebat Zoe Lofgren.Pichai a replicat ca rezultatele cautarii in Google se bazeaza pe miliarde de cuvinte-cheie, clasate in functie de peste 200 de factori, inclusiv relevanta si popularitate."Deci nu exista un om mic, ascuns in spatele cortinei care decide ce sa ne arate?", a venit raspunsul lui Lofgren.Congresmenii au continuat audierea lui Pichai, iar Steve Chabot l-a intrebat de ce, atunci cand cauta stiri despre un proiectul de lege promovat de partidul sau, ii apar doar stiri negative.Pichai i-a raspuns ca la fel de multe stiri negative apar in rezultate si atunci cand cauti cuvantul "Google".Ulterior audierii, termenul "idiot" a fost cautat pe Google de peste un milion de ori.Legatura dintre termenul "idiot" si poze ale presedintelui Trump a aparut la inceputul acestui an cand, in timpul unei vizite in UK a liderului american, protestatarii britanici au distribuit masiv in mediul online melodia "American Idiot" de la Green Day si au reusit sa o readuca in fruntea topurilor britanice.Apoi, utilizatorii site-ului Reddit au inceput sa publice pe platforma articole care contineau fotografii cu Trump, la care atasau termenul "idiot", incercand astfel sa manipuleze baza de date a motorului de cautare. Aceasta practica se numeste "Google bombing".Oricum, nu este prima oara cand un asemenea lucru i se intampla unui lider american. In 2003, cine cauta pe Google "miserable failure" (esec mizerabil - n.red.) gasea si poze cu fostul presedinte George W. Bush.In plus, audierea a scos la iveala faptul ca unii membri ai Congresului au foarte putine cunostinte despre tehnologie.De exemplu, republicanul Steve King l-a intrebat pe Pichai de ce iPhone-ul nepoatei sale "se comporta ciudat". In replica, presedintele Google i-a spus ca acest tip de smartphone nu este fabricat de compania la care lucreaza el.A.D.