Senatorii SUA cer invinuirea printului Mohammed pentru moartea jurnalistului Khashoggi

Votul de ieri din Senatul SUA a venit la doua luni dupa ce jurnalistul saudit a fost ucis la consulatul dinIstanbul si dupa ce Donald Trump s-a eschivat permanent in legatura cu cei responsabili.Oficialii americani de informatii au concluzionat ca bin Salman trebuie sa fi avut cel putin cunostinta de complot, relateaza Associated Press.Prin aceasta rezolutie, adoptata in unanimitate, Senatul considera ca printul este "responsabil pentru crima" si solicita Guvernului Arabiei Saudite sa "asigure raspunderea adecvata".Senatorii au votat 56-41 si recomanda incetarea sustinerii razboiului din Yemen, un afront direct la capacitatile puterii de razboi ale administratiei.De asemenea, rezolutia numeste razboiul din Yemen o "criza umanitara" si cere ca toate partile sa caute o incetare imediata a focului.Amintim ca Jamal Khashoggi, un jurnalist saudit critic al puterii de la Riad si colaborator al cotidianului Washington Post, a fost ucis la 2 octombrie in consulatul saudit din Istanbul.