Senatorul John McCain a fost inmormantat in cadrul unei ceremonii private

Ziare.

com

Senatorul american, care a luptat in timpul razboiului din Vietnam, a fost inmormantat cu onoruri militare, relateaza site-ul agentiei Dpa.John McCain, fost candidat la presedintia Statelor Unite, a murit saptamana trecuta la varsta de 81 de ani, din cauza unei tumori la creier. McCain s-a retras din viata politica in decembrie 2017. A fost senator de sase ori si desemnat candidat republican la presedintia SUA in 2008.Dupa decesul lui McCain, Trump a transmis condoleante printr-un mesaj succint pe Twitter, iar drapelul de la Casa Alba a fost arborat in berna mai putin de doua zile. In mod uzual, in cazul liderilor marcanti drapelul ramane arborat in berna pana in ziua inmormantarii.