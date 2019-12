Senatul SUA recunoaste genocidul otoman asupra poporului armean UPDATE Turcia condamna decizia

UPDATE

Alte trei tentative de adoptare a proiectului de rezolutie, initiat de senatorul democrat Bob Menendez, fusesera blocate de senatori republicani, la solicitarea Presedintiei SUA, care se teme ca Administratia Recep Tayyip Erdogan va reactiona vehement, in contextul tensiunilor bilaterale.Un proiect de rezolutie similar a fost adoptat deja de Camera Reprezentantilor. Nu este clar daca presedintele Donald Trump va promulga proiectul.Reactia Turciei nu s-a lasat asteptata. Adoptarea de catre Senatul SUA a unei rezolutii care recunoaste genocidul armean "pune in pericol viitorul relatiilor" intre Turcia si SUA, a avertizat Ankara, care a respins termenul de "genocid", relateaza AFP, citata de Agerpres."Comportamentul anumitor membri ai Congresului american dauneaza relatiilor turco-americane (...) Rezolutia americana care a trecut astazi in Senat pune in pericol viitorul relatiilor noastre bilaterale", a postat pe Twitter directorul de comunicare al presedintiei turce, Fahrettin Altun.Genocidul armean este recunoscut de circa treizeci de tari si de comunitatea istoricilor. Potrivit estimarilor, intre 1,2 milioane si 1,5 milioane de armeni au fost ucisi in timpul Primului Razboi Mondial de trupele Imperiului Otoman, aliat pe atunci cu Germania si Imperiul austro-ungar.