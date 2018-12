Sentinta in cazul lui Michael Flynn, fost consilier al lui Trump, a fost amanata

Ziare.

Avocatii lui Flynn i-au cerut judecatorului Emmet Sullivan un ragaz care sa-i permita sa-si finalizeze cooperarea in ancheta rusa coordonata de procurorul special Robert Mueller, scrie Reuters.O noua audiere in vederea stabilirii pedepsei nu a fost stabilita momentan."Erati un agent neinregistrat in serviciul unei puteri straine, in timp ce serveati drept consilier al Securitatii Nationale", a subliniat judecatorul Emmet Sullivan de la Tribunalul Federal din Washington, intr-o audiere menita sa stabileasca pedeapsa lui Flynn."Putem sa consideram ca acest lucru aduce atingere a tot ceea ce reprezinta drapelul. Putem considera ca v-ati vandut tara", a continuat magistratul, dupa care si-a declarat "dezgustul" si "dispretul" fata de acuzat.Fostul general Michael Flynn, in varsta de 60 de ani, a pledat vinovat, in 2017, ca a mintit FBI, cu privire la conversatiile sale cu ambasadorul Rusiei in Statele Unite Serghei Kisliak, dupa victoria miliardarului republican. El a acceptat, de asemenea, sa coopereze cu justitia.