Si senatoarea americana Elizabeth Warren se retrage din cursa prezidentiala

Senatoarea progresista, in varsta de 70 de ani, care candida pe o platforma anticoruptie, a urcat pana pe primul loc in sondaje in toamna trecuta, dupa care a inregistrat o cadere.Elizabeth Warren nu a castigat in niciunul din cele in jur de 20 de state in care democratii au organizat pana acum alegeri primare. Ea a suferit infrangeri umilitoare mai ales in Massachusetts, statul pe care il reprezinta in Senatul american, si in Oklahoma, unde a crescut.Potrivit CNN, Elizabeth Warren urmeaza sa faca o declaratie de presa de la locuinta sa din Cambridge, Massachusetts.Ea ramasese singura femeie printre favoritii la investitura democrata.