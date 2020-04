Sotia unui primar, prinsa de Politie intr-un bar in plina pandemie. Reactia edilului

Ziare.

Sotia acestuia a fost, insa, printre primele persoane care au incalcat recomandarile primarului de a sta acasa, transmite CNN La mai putin de 48 de ore de la discursul sustinut de Walker, in care le-a cerut locuitorilor sa iasa din case doar in cazuri urgente, Politia a dispersat o adunare la o taverna din centrul orasului. Nu mica le-a fost mirarea ofiterilor cand au dat aici chiar peste sotia primarului."I-am indicat sefului Politiei sa o trateze asa cum ar face cu orice cetatean care incalca ordinul "Stati acasa" si sa se asigure ca nu a primit niciun tratament special", a dat asigurari Brant Walker.Primarul s-a declarat rusinat de actiunile sotiei sale."Sotia mea e un adult capabil sa ia propriile decizii, insa in acest caz a dat dovada de o uimitoare lipsa de judecata. Sunt rusinat de acest incident si vreau sa-mi cer scuze locuitorilor din Alton", a adaugat acesta.Participantii la adunare risca acum o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 364 de zile si/sau o amenda de 2.500 de dolari.SUA se confrunta cu cele mai multe cazuri de COVID-19, fiind diagnosticate pozitiv cu coronavirus peste 400.000 de persoane. 12.857 dintre ele si-au pierdut viata, iar alte 9.169 se afla in stare critica, potrivit datelor prezentate de worldometers.info I.G.