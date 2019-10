Stare de urgenta in California: 130.000 de persoane evacuate din cauza incendiilor

Harrowing footage gives a close-up view of wildfire that broke out near I-80 in the San Francisco Bay Area.



California Gov. Newsom has declared a statewide emergency due to "high-wind events which have resulted in fires and evacuations across the state." https://t.co/Yb4UgdCKQu pic.twitter.com/rUilbPuLTU - ABC News (@ABC) October 28, 2019

Ziare.

com

Ordinul de evacuare obligatoriu a fost extins de la 50.000 de locuitori pe parcursul zilei de sambata si alti 39.000 in timpul noptii, iar numarul ar putea creste in conditiile in care focul va fi probabil intensificat de vant, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului pentru Paduri si Protectie de Incendiu din California (Cal Fire), Lauren Robertson, relateaza Reuters."Situatia este in schimbare in acest moment", a afirmat Robertson prin telefon.Dupa ce a pus in pericol orasele Healdsburg si Windsor din tinutul Sonoma, asa-numitul incendiu Kincade obliga autoritatile ca evacueze Santa Rosa, a spus Robertson.Incendiul Kincade, alaturi de incendiul Tick, de langa Los Angeles, sunt cele mai grave dintr-o serie de incendii care afecteaza California in timpul sezonului traditional de incendii, cand vanturi fierbinti si uscate bat spre apus, peste regiuni cu vegetatie uscata.Avertizarile de vant puternic au determinat compania de utilitati Pacific Gas & Electric sa inceapa sa opreasca furnizarea de electricitate pentru aproximativ 940.000 de clienti in 38 de tinuturi din California, pentru a preveni riscul ca o pana de electricitate sa provoace un incendiu.Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a criticat decizia, despre care compania de utilitati a afirmat ca ar putea dura doua zile.Duminica, peste 3.000 de pompieri si alti membri ai echipei luptau cu incendiul Kincaid Fire, care a parjolit 12.141 de hectare, a ars 79 de structuri, a deteriorat 14 si a pus in pericol alte 31.175, a anuntat Cal Fire.Potrivit institutiei, incendiul nu va putea fi stapanit in totalitate inainte de 7 noiembrie. In primele patru zile ale acestui incendiu nu au fost raportate decese, iar cauza incendiului este inca cercetata.In tinutul Los Angeles, departamentul de pompieri a anuntat ca este sub control incendiul Tick, din apropierea orasului Santa Clarita, in proportie de 65%. Incendiul a afectat incepand de joi 1.851 de hectare, 22 de structuri si a pus in pericol alte 10.000.Nu au fost inregistrate decese, iar cauza nu este cunoscuta inca. Trei pompieri au fost raniti. La momentul de varf, incendiul produs la 57 de kilometri de Los Angeles a dus la evacuarea a peste 40.000 de locuitori. Majoritatea a putut sa revina la locuinte pana sambata dupa-amiaza, potrivit departamentului pompierilor.