Stare de urgenta in Hawaii: Mii de oameni au fost evacuati din calea focului devastator (Video)

#MauiFire I'm declaring our Valley Isle a disaster area, implementing the emergency management functions as allowed by law. The emergency proclamation authorizes the expenditure of state monies as appropriated to support speedy and efficient relief efforts https://t.co/MfZQRJGIOY pic.twitter.com/Yc8szXG2Sq - Governor David Ige (@GovHawaii) July 13, 2019

There is an ongoing brush fire in the Central Maui area. The Maui Fire Department is currently onsite responding. We urge everyone to avoid the area. Video credit: Brett Houseman pic.twitter.com/bCY7rOvP7j - Maui Electric (@MauiElectric) July 12, 2019

New aerial footage shows the extent of a second wildfire burning in the Kihei area on Maui. https://t.co/9OWlJWh7bO pic.twitter.com/4hW4D1C0S8 - Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) July 13, 2019

A big mahalo to @Oprah for giving @mauicounty access to your private road for use to assist in the #Mauifire https://t.co/DPC6qkAGrq - Governor David Ige (@GovHawaii) July 12, 2019

Ziare.

com

Desi majoritatea persoanelor evacuate joi au revenit la casele lor, incendiul principal s-a triplat in dimensiune si s-a raspandit pe circa 3.642 de hectare, relateaza Reuters."Declar Valley Isle o zona calamitata pentru a permite implementarea functiilor de gestionare a situatiilor de urgenta, conform legii", a transmis intr-un comunicat guvernatorul David Ige.Incendiul din insula Maui - numita si Valley Isle - era controlat in proportie de 60%, vineri seara, insa autoritatile au avertizat ca adaposturile, inchise temporar, s-ar putea redeschide in cazul in care se emite un nou ordin de evacuare.Pompierii au reusit sa controleze in proportie de circa 35% un alt incendiu de vegetatie, raspandit pe circa 81 de hectare, care a izbucnit in apropiere de Kahului.Mii de locuitori si turisti de pe Insula Maui din Hawaii au primit, joi, ordin de evacuare din doua zone de coasta. Aeroportul Kahului a fost inchis pentru scurt timp, iar zborurile au fost deviate din cauza fumului care a condus si la inchiderea a doua autostrazi.Nu au fost raportate cazuri de persoane ranite sau cladiri avariate.Cauza incendiilor este in curs de investigare.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, guvernatorul din Hawaii i-a multumit vedetei americane de televiziune Oprah Winfrey, care detine o proprietate in Maui, dupa ce aceasta a deschis un drum privat pentru a permite accesul pompierilor in zonele afectate de incendiu.