Stare de urgenta in Hawaii. Mii de oameni fug din calea vulcanului Kilauea (Foto&Video)

Hawaii's Kilauea volcano erupts, releasing lava into residential neighborhood on the Big Island, prompting evacuation orders. https://t.co/8iUCQK0yCd pic.twitter.com/fce4E74wIV - ABC News (@ABC) 4 mai 2018

Lava can be seen spewing from a vent in Hawaii's Leilani Estates community on the Big Island after eruption of Kilauea volcano. https://t.co/DdDqlKmyV2



The county has ordered evacuations for all of Leilani Estates, which according to the last Census has a population of 1,500. pic.twitter.com/v8O2poQGPe - ABC News (@ABC) 4 mai 2018

Declaran estado de emergencia en Hawaii tras la erupcion del volcan Kilauea que ha lanzado lava a las calles de zonas residenciales. Informa @MariaEPayan pic.twitter.com/N7RptcZuYK - Univision Noticias (@UniNoticias) 4 mai 2018

Hawai decreta alerta amarilla tras erupcion del Volcan Kilauea ⚠ pic.twitter.com/zUsKAQwj7E - RT en Espanol (@ActualidadRT) 4 mai 2018

Hawaii's Kilauea volcano erupts; mandatory evacuations ordered https://t.co/29LKd6b9Ps pic.twitter.com/MCMG90x7g1 - The Desert Sun (@MyDesert) 4 mai 2018

Ziare.

com

Guvernatorul insulei de la Pacific, David Ige, a declarat, in vederea mobilizarii tuturor serviciilor si a unor fonduri de urgenta apartinand statului, alocate in situatii de catastrofe naturale, anunta AFP.Presa locala prezinta imagini cu strazi blocate de politie, lava rosiatica inaintand, lava arzand intr-o padure deasa din jurul Vulcanului Kilauea si o bariera de magma."Vapori si lava au iesit printr-o fisura in zona Mohala Street", a anuntat Protectia Civil pe Facebook, iar un reprezentant local a precizat ca aproximativ 10.000 de persoane locuiesc in zona vizata de evacuari.Aproximativ 770 de cladiri si 1.700 de persoane sunt vizate de evacuari obligatorii, a declarat pentru AFP Cindy McMillan, o purtatoare de cuvant a guvernatorului David Ige.Agentia americana de geofizica USGS avertiza, pe un site dedicat vulcanilor (volcanoes.usgs.gov), ca "noi scurgeri de lava ar putea avea loc fara sa fie posibil sa se prezica" unde se vor produce.Doua centre de primire au fost deschise pentru a gazdui persoanele evacuate.Guvernatorul a indemnat armata de rezerva - National Guard - sa ajute in operatiuni de salvare, a anuntat el pe Twitter."Pregateste-te acum, pentru ca familia sa-ti fie in siguranta", i-a indemnat guvernatorul pe locuitorii obligati sa paraseasca zona.Reprezentanti ai Observatorului Vulcanologic din Hawaii, in subordinea USGS, supravegheaza si evalueaza cu mijloace terestre si aeriene importanta eruptiei, care a avut loc joi la ora locala 16:45 (vineri, 5:45, ora Romaniei).Un cutremur de magnitudinea 5, joi, la ora locala 10:30 (23:30, ora Romaniei), urmat de numeroase replici, la sud de gura de eruptie Puu Oo, a declansat o cadere de pietre si o potentiala ruptura in craterul vulcanului, potrivit USGS.A fost cel mai important din aproximativ 100 de cutremure minore, cu magnitudinea de 2, care ii sperie de luni pe locuitori."Te aduce la capatul rabdarii. Era ca si cum se zguduia toata casa, ca si cum cineva de 160 de kilograme venea in salonul meu si nu se oprea din sarit", a declarat pentru postul local KHON o localnica, Carol Shepard.Autoritatile au avertizat ca eruptia ar putea sa contina "concentrari potential letale de dioxid de sulf".Noi fisuri in sol au fost semnalate joi seara (ora locala)."Zonele din josul versantului (vulcanului) in eruptie risca sa fie inundate de lava", mai ales zona Leilani Estates."A huruit ca si cum ai fi pus pietre intr-o masina de spalat si ai fi dat-o la viteza maxima. Puteam simti miros de sulf si de arbori arzand", a declarat Osuna, citat de postul KHON2."Am fost un pic zdruncinat si mi-am dat seama cat (...) de periculos este sa traiesti" in apropierea unui vulcan, a adaugat el.Oameni de stiinta observau de luni aceasta "intruziune de magma" in zona, anticipand o posibila eruptie, a declarat Janet Babb, geolog la Observatorul Vulcanologic din Hawaii. Si ar putea sa mai urmeze si alte eruptii, in opinia sa."Hawaiienii traiesc acolo dintotdeauna. Stim ce se intampla. Toata lumea trebuie sa fie pregatita", considera Janice Wei, care, dupa ce a locuit si in California, este obisnuita cu zone seismice.Insula Hawaii, numita adesea Insula Mare, este cea mai mare dintre cele opt insule principale care formeaza statul american de la Oceanul Pacific, un arhipelag care numara in total 137 de insule.