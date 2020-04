Stare de urgenta in Mississippi: Cel putin 11 persoane au fost ucise de mai multe tornade

Ziare.

"Cel putin 11 decese confirmate si numeroase pagube materiale in intregul stat", a anuntat Agentia de gestionare a situatiilor de urgenta din statul Mississippi."72.000 de persoane au ramas in prezent fara electricitate", a precizat aceeasi agentie, adaugand ca aceste cifre sunt provizorii si ar putea fi actualizate in cursul zilei de luni.Tate Reeves, guvernatorul statului Mississippi, aflat in sudul Statelor Unite, a decretat duminica stare de urgenta."Declar in aceasta seara stare de urgenta pentru a proteja sanatatea si siguranta locuitorilor din Mississippi in urma puternicelor tornade si furtuni care au facut ravagii in tot statul", a scris el pe Twitter."Mobilizam toate resursele disponibile pentru protejarea cetatenilor nostri si a bunurilor lor", a continuat guvernatorul american.Serviciul National de Meteorologie al Statelor Unite a emis o avertizare de tornada, cel mai inalt nivel de alerta in acest domeniu.Duminica dupa-amiaza, guvernatorul Tate Reeves a reamintit avertismentele meteorologilor, sfatuindu-i pe localnici sa respecte dispozitiile privind protectia fata de noul coronavirus in cazul in care sunt nevoiti sa se refugieze intr-un adapost public amenajat in caz de catastrofa meteorologica.