Stare de urgenta in New Orleans: Orasul e inundat de o furtuna tropicala care risca sa devina uragan (Foto&Video)

More of flooding businesses on Magazine Street in New Orleans. This is in the 3100 block, headed from Uptown toward the Lower Garden District. One of the businesses passed was @Funrockn. @NOLAnews pic.twitter.com/BFpeQnn5Rq - Della Hasselle (@dellahasselle) July 10, 2019

Dude Literally On Canal Street Swimming 🏊🏾‍♂️ . #NewOrleans pic.twitter.com/SEvIUqyCTH - 𝗡𝗲𝘄 𝗢𝗿𝗹𝗲𝗮𝗻𝘀 (@HollygroveShawn) July 10, 2019

First canoe gone by. definitely making better time than the cars. pic.twitter.com/aY5MKMuqpe - Marianna (@MaBamBa) July 10, 2019

The lobby of the Jung Hotel on Cansl St in New Orleans. Photo provided by owner Joe Jaeger, who ain't happy at the flooding pic.twitter.com/C205nlntcR - Tyler Bridges (@tegbridges) July 10, 2019

Furtuna se deplaseaza acum spre Golful Mexic, insa ar putea creste in intensitate pana la stadiul de uragan, conform BBC Furtuna, aflata in prezent la circa 220 km sud-est de Morgan City din Louisiana, este insotita de vanturi de 85 km/ora.Deja a fost declarata stare de urgenta in New Orleans, iar localnicii din zonele de risc au fost evacuati din case. Fluviul Mississippi se apropie periculos de cota de inundatie, avertizeaza oficialii locali.Miercuri dimineata, zona metroului din New Orleans a fost lovita de ploi torentiale, timp de trei ore, care au dus la inundatii majore: apa ajungea si pana la opt centimetri.Locuitorii au fost avertizati sa se aprovizioneze cu apa potabila si alimente neperisabile, precum si alte provizii de urgenta.Pericolul principal consta in cantitatile de apa care se vor cumula in urmatoarele ore, din cauza precipitatiilor abundente, potrivit autoritatilor.In acelasi timp, pericolul este agravat de nivelul anormal de ridicat al apei din Mississippi, care este tot o consecinta a ploilor din ultima vreme.Ramane de vazut cum se vor desfasura lucrurile in urmatoarele zile. Iata cateva imagini din New Orleans:A.D.