Stare de urgenta in Puerto Rico, in urma celui mai puternic cutremur din ultimii 102 ani

Ziare.

com

Cutremurul a ucis cel putin o persoana si a provocat oprirea preventiva a furnizarii de electricitate in intreaga insula si a apei potabile pentru 300.000 de gospodarii, a declarat Vazquez, intr-o conferinta de presa.Cel putin 346 de persoane si-au parasit locuintele deteriorate sau prabusite.Declararea starii de urgenta va permite acordarea de ajutor financiar pentru acest teritoriu american.Vazquez a spus ca a fost in contact cu Agentia Federala pentru Managementul Situatiilor de urgenta (FEMA). Mai multi membri ai Congresului, intre care doi senatori americani din Florida si un membru fara drept de vot din Puerto Rico al Camerei Reprezentantilor, au cerut ajutor din partea presedintelui Donald Trump.Trump a fost informat in legatura cu cutremurele, iar oficiali ai administratiei monitorizeaza impactul, in colaborare cu oficiali din Puerto Rico, a declarat secretarul de presa adjunct al Casei Albe, Judd Deere.Insula a fost lovita de o serie de cutremure, de ordinul sutelor, incepand din 28 decembrie, inclusiv unele cu o magnitudine de cel putin 4, potrivit U.S. Geological Survey.Un cutremur de 5,8, produs luni, a deteriorat unele locuinte de pe coasta sudica.Cutremurele puternice sunt rare in Puerto Rico, iar seismul de marti, de 6,4, a fost cel mai tare din ultimii peste 100 de ani, a anuntat biroul pentru seismologie Red Sismica. Pe 22 octombrie 1918, un cutremur de 7,3 grade si un tsunami au ucis 116 oameni, arata datele Red Sismica.Teritoriul american inca se reface dupa uraganele devastatoare din 2017, care au ucis circa 3.000 de oameni si au distrus o parte semnificativa a infrastructurii.Puerto Rico trece si printr-o procedura de faliment pentru restructurarea unei datorii de circa 120 de miliarde de dolari.La 11 ore dupa cel mai puternic cutremur, electricitatea este inca oprita in capitala San Juan si in majoritatea insulei.Circa 300.000 de persoane nu primesc apa potabila, dintre cei 1,3 milioane de clienti care beneficiaza de acest serviciu, a spus Vazquez.Cel mai puternic cutremur, produs marti, la ora 4.22 (08:24 GMT), a avut o magnitudine de 6,4, la o adancime de 10 kilometri.Martorii au descris seismul ca fiind foarte puternic si cu o durata de 30 de secunde. Cutremurul a fost urmat de o serie de replici, intre care una de 5,4.Aeroportul international din apropiere de San Juan si-a continuat activitatea in mod normal, datorita generatoarelor de curent.