Statele Unite intentioneaza sa instaleze un sistem antibalistic in Germania - surse Reuters

Potrivit surselor citate, Statele Unite vor sa instaleze in Germania un sistem de tipul Terminalului de Aparare de Mare Altitudine (THAAD) . Discutiile intre armata americana si Guvernul Germaniei au inceput inainte ca presedintele SUA, Donald Trump, sa decida retragerea din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in 2015.Chiar daca Europa si Statele Unite au disensiuni pe tema mentinerii Acordului nuclear, ambele parti sunt preocupate de capacitatile balistice iraniene, noteaza agentia Reuters.Rachetele iraniene de tip Shahab-3 au raze de actiune de 2.000 de kilometri, putand atinge sudul Europei, iar Gardienii Revolutiei din Iran au amenintat ca vor dezvolta rachete cu raze de actiune mai mari.Comandamentul SUA in Europa insista de multi ani pentru instalarea unui sistem antibalistic THAAD, dar situatia a devenit urgenta dupa retragerea Washingtonului din Tratatul nuclear, explica Riki Ellison, directorul Aliantei pentru Apararea Antiracheta (Missile Defense Advocacy Alliance).Departamentul american al Apararii a anuntat ca nu a fost luata inca nicio decizie. "In momentul de fata, nu exista planuri pentru instalarea unui sistem THAAD in Germania. Nu discutam despre posibilele planuri militare viitoare, pentru ca nu vrem sa le semnalam intentiile potentialilor adversari. Germania ramane unul dintre cei mai apropiati parteneri si unul dintre cei mai puternici aliati", a declarat Eric Pahon, un purtator de cuvant al Pentagonului.Instalarea unui nou sistem defensiv american in Europa ar avea rolul de a le oferi garantii suplimentare aliatilor din sudul Europei care se afla in raza de actiune a rachetelor iraniene, a declarat un oficial militar citat de agentia Reuters.Un oficial militar american a confirmat ca exista discutii preliminare cu oficiali germani despre instalarea unui sistem THAAD la Baza aeriana Ramstein din Germania, unde este sediul Fortelor Aeriene americane din Europa si Comandamentul aliat aerian NATO . "Ar fi un nou mesaj politic adresat europenilor ca suntem seriosi in legatura cu protejarea aliatilor", a afirmat oficialul citat.Discutiile despre instalarea unui sistem THAAD in Europa intervin in contextul amplificarii tensiunilor intre Occident si Rusia.Administratia Vladimir Putin a criticat de nenumarate ori initiativa SUA de a instala elemente antiracheta, in cadrul NATO, in Romania si Polonia, precum si montarea unui sistem antibalistic in Coreea de Sud. Washingtonul si NATO sustin ca instalatiile antiracheta din Europa nu sunt indreptate contra Rusiei, vizand contracararea amenintarilor balistice din Iran, in timp ce sistemul din Coreea de Sud vizeaza amenintarea nord-coreeana. Relatiile dintre Rusia si Occident sunt grav afectate de crizele din Ucraina si Siria