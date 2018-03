Statele Unite nu au primit raspuns din partea Coreei de Nord privind intalnirea Trump - Kim

Ziare.

"Nu am auzit niciun mesaj direct din partea Coreei de Nord, desi asteptam ceva direct din partea lor", a declarat Rex Tillerson luni seara, citat de site-urile Politico.com si Axios.com.Oficiali sud-coreeni au anuntat saptamana trecuta ca Donald Trump a acceptat invitatia Coreei de Nord la o intalnire cu Kim Jong-Un.Ulterior, Casa Alba a explicat ca intrevederea va avea loc doar daca regimul nord-coreean va evita testele balistice si nu va mai contesta exercitiile militare americano/sud-coreene.Rex Tillerson a explicat ca discutiile privind scopul intrevederii sunt inca in "etapa preliminara", precizand ca "vor fi necesare conditii pentru stabilirea locatiei"."Stiu ca acestea sunt intrebari la care oamenii asteapta cu nerabdare raspunsuri. Eu as spune sa aiba rabdare, vom vedea ce se intampla", a subliniat seful diplomatiei americane.In urma cu cateva zile, Rex Tillerson a afirmat ca Donald Trump a luat "de unul singur" decizia de a se intalni cu liderul Coreeei de Nord, Kim Jong-Un, in contextul in care hotararea a generat surprindere in Statele Unite, inclusiv in randul functionarilor de la Casa Alba.Coreea de Nord, vizata de sanctiuni dure din cauza programelor de inarmare balistica si nucleara, vrea de mult timp lansarea negocierilor cu liderul celei mai puternice natiuni din lume, dar Statele Unite au evitat pana acum negocierile directe. Decizia luata rapid de Donald Trump a generat surprindere inclusiv printre functionarii de la Casa Alba, potrivit agentiei Associated Press.Tensiunile intre Statele Unite si Coreea de Nord s-au intensificat in ultimul an, dupa o serie de teste nucleare si balistice efectuate de Phenian. Pe fondul tensiunilor, Donald Trump a amenintat cu distrugerea Coreea de Nord, iar Kim Jong-Un a avertizat ca ar putea lansa atacuri nucleare contra SUA.