Statele Unite si China au convenit in principiu "prima faza" a acordului comercial - surse

Trump urma sa se intalneasca cu principalii sai consilieri in domeniul comertului la ora 2:30 p.m. (19:30 GMT). Inaintea intalnirii, reprezentantul pentru Comert Robert Lighthizer a spus senatorilor ca anunturile referitoare la tarife sunt iminente, a declarat senatorul republican John Cornyn.Negociatorii americani s-au oferit sa reduca la jumatate tarifele aplicate de SUA unor importuri de produse chinezesti in valoare de circa 375 de miliarde de dolari si sa suspende tarifele pentru importuri de 160 de miliarde de dolari, care ar fi urmat sa intre in vigoare duminica, au declarat doua persoane apropiate negocierilor cu China.Nu este clar deocamdata prin ce difera acest acord de acordul anuntat de Trump in octombrie.Trump a scris joi dimineata, pe Twitter, ca cele doua parti sunt foarte aproape de un acord comercial."Ne apropiem foarte mult de un Acord Important cu China. Ei doresc acest lucru, la fel si noi!", a scris presedintele.Recunoasterea de catre Trump a faptului ca Statele Unite doresc un acord marcheaza o schimbare de atitudine, comparativ cu saptamanile trecute. Trump afirmase in repetate randuri ca Beijingul doreste un acord mai mult decat Washingtonul, potrivit CNBC.