Statele Unite vor sa isi imbogateasca arsenalul nuclear. Exista riscul ca si alte tari sa le urmeze exemplul

Desi intr-un document al Pentagonului se arata ca scopul armelor ar fi mai degraba unul de intimidare a inamicului, specialistii spun ca achizitionarea lor ar putea da startul unei noi curse a inarmarii nucleare, la nivel planetar.Pentagonul propune dezvoltarea unor noi tipuri de arme nucleare cu putere limitata, in special arme tactice, numite uneori si "mini-arme nucleare". Acestea ar urma sa aiba o capacitate ridicata de patrundere si ar fi capabile sa distruga buncare sau instalatii subterane.Aceste planuri ale Apararii americane sunt incluse intr-un document numit Nuclear Posture Review pe care Pentagonul ar urma sa il prezinte oficial in februarie. Propunerea se indeparteaza de viziunea fostului presedinte american Barack Obama care in 2009 la Praga lansase un apel privind eliminarea tuturor armelor nucleare.Apreciind ca situatia mondiala este astazi mult mai complexa decat in 2010 - cand a fost publicata ultima revizuire a dispozitivului nuclear american - Pentagonul concluzioneaza ca SUA trebuie sa-si alinieze pozitia nucleara la o "evaluare realista" a amenintarilor cu care se confrunta, provenind in special dinspre Coreea de Nord, Rusia si China.Intr-un preambul al documentului, ministrul Apararii Jim Mattis consemneaza ca "amenintarile s-au agravat puternic din 2010", iar "SUA se confrunta cu o situatie cand amenintarea nucleara este mai diversa si mai avansata ca oricand".Potrivit acestuia, armele nucleare mai putin puternice si mai numeroase ar permite sa contracareze "gradul deplasat de incredere" al inamicilor SUA in ideea ca Washingtonul nu va utiliza niciodata armele nucleare conventionale, prea puternice si distructive.Cu alte cuvinte, armele nucleare cu putere redusa ar urma sa fie folosite mai mult pentru a intimida."Acestea sunt importante pentru mentinerea unei descurajari credibile impotriva unei agresiuni regionale, pentru a extinde flexibilitatea optiunilor noastre nucleare acum", se arata in Nuclear Posture Review.Cu toate acestea, documentul prevede ca armele nucleare vor putea fi folosite in mai multe situatii decat era prevazut pana acum. Mai exact, SUA va putea folosi arme nucleare inclusiv in cazul in care va fi tinta unui atac cibernetic masiv.In acest scop, Ministerul Apararii si Agentia Federala de Securitate Nucleara din SUA urmeaza sa dezvolte o racheta balistica de tip mare-sol, se arata in document. Aceasta arma va asigura o "optiune de represalii rapida, capabila sa strapunga apararea inamicului".Pentagonul nu a comentat pe marginea subiectului, amintind ca pana la acest moment documentul nu a fost aprobat de Casa Alba.Barry Blechman cofondator al Centrului de cercetare Stimson specializat in combaterea proliferarii nucleare a declarat ca acest document reprezinta un recul de la eforturile administratiilor americane anterioare, care au incercat sa reduca riscul unui conflict nuclear."Ideologiile pro-nucleare sustin ca, pentru o descurajare reala, SUA trebuie sa se alinieze la arsenalul inamicului in privinta armelor, a puterii. Aceasta opinie nu e una bazata pe experienta militara, dar este impartasita de civilii numiti in functii guvernamentale de catre presedintele Donald Trump" explica el.Inca din primele zile de mandat, Donald Trump a cerut "consolidarea si cresterea considerabila" a capacitatilor nucleare ale SUA.Potrivit lui Barry Blechman, noua politica nucleara ar reprezenta o incalcare a spiritului Tratatului de neproliferare din 1968, intr-un moment in care Washingtonul incearca sa convinga Iranul si Coreea de Nord sa renunte la programul lor nuclear."Aceasta (politica nucleara americana - n.r.) ar incuraja oameni din mai multe tari care afirma ca arma nucleara este esentiala pentru securitate", apreciaza expertul citat.