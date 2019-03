Statele Unite vor testa in august un nou tip de racheta, in contextul retragerii din INF

Ziare.

"Intentionam sa testam o racheta lansata dintr-un sistem amplasat terestru, in august", a declarat un oficial de la Pentagon, sub protectia anonimatului.Daca testul balistic va fi un succes, sistemul de rachete ar putea deveni operational in aproximativ 18 luni.Potrivit oficialului citat, Statele Unite intentioneaza sa testeze o racheta cu raza medie de actiune in noiembrie.Presedintele Donald Trump a anuntat ca Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuzand Rusia de incalcarea acordului semnat in anul 1987. Tratatul semnat de Statele Unite cu Rusia prevede interzicerea rachetelor cu raze de actiune cuprinse intre 500 si 5.500 de kilometri.Donald Trump sustine ca Rusia a incalcat acest Tratat, dar Administratia Vladimir Putin a acuzat in mai multe randuri ca sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa, inclusiv in Romania, constituie incalcari ale acordului.Washingtonul insista ca Administratia de la Moscova a dezvoltat o noua racheta cu raza medie de actiune, Novator 9M729 (SSC-8, potrivit terminologiei NATO), prin incalcarea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare.Acordul INF a intrat in vigoare in anul 1987, fiind semnat de presedintele american de la acea vreme, Ronald Reagan, cu omologul sau din Uniunea Sovietica, Mihail Gorbaciov. Potrivit cotidianului The New York Times, in afara faptului ca Rusia ar fi incalcat Tratatul INF, Administratia SUA vrea sa renunte la acest acord deoarece este constransa sa nu dezvolte armament care ar putea fi folosit pentru descurajarea Chinei in consolidarea pozitiei in vestul Oceanului Pacific. Dat fiind ca nu este semnatara a Tratatului INF, China a putut dezvolta rachete nucleare cu raze medii de actiune.Administratia Vladimir Putin a criticat de nenumarate ori initiativa SUA de a instala elemente antiracheta, in cadrul NATO, in Romania si Polonia, precum si montarea unui sistem antibalistic in Coreea de Sud.Washingtonul si NATO sustin ca instalatiile antiracheta din Europa nu sunt indreptate contra Rusiei, vizand contracararea amenintarilor balistice din Iran, in timp ce sistemul din Coreea de Sud vizeaza amenintarea nord-coreeana. Relatiile dintre Rusia si Occident sunt grav afectate de crizele din Ucraina si Siria.Recent, Administratia Vladimir Putin l-a convocat pe atasatul militar al Statelor Unite pentru a-i transmite o propunere de masuri in sensul mentinerii Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF) . Printre masurile propuse de Rusia se numara distrugerea instalatiilor de lansare MK-41, folosite inclusiv in sistemul balistic Aegis Ashore, montat in Romania si care urmeaza sa fie amplasat si in Polonia.