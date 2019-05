SUA: A fost legalizata metoda prin care cadavrele umane pot fi transformate in pamant fertil

Testat stiintific

Legea care autorizeaza "degradarea organica naturala" - definita in mod oficial drept "conversia, accelerata sau in mediu inchis, a ramasitelor umane in humus" - a fost adoptata la sfarsitul lunii aprilie de parlamentul local, marcand o premiera in Statele Unite, informeaza DPA si AFP.Noua lege a fost promulgata marti de Jay Inslee, guvernatorul democrat al acestui stat foarte progresist si candidat la alegerile prezidentiale din 2020 cu un program ce mizeaza foarte mult pe ecologie.Masura va intra in vigoare la 1 mai 2020."Compostul uman ofera o alternativa la imbalsamare si inhumare sau incinerare, este natural, sigur, durabil si permite economii importante in ceea ce priveste emisiile de CO2 si utilizarea terenurilor", a declarat Katrina Spade, care a promovat acest proiect de lege in randul alesilor locali.Tanara americanca este pasionata de aceste solutii alternative la inhumare de peste 10 ani si a infiintat in orasul Seattle compania Recompose, care a pus la punct procesul de obtinere a compostului uman, pe care se pregateste sa il comercializeze.Potrivit datelor comunicate de compania Recompose, este vorba pur si simplu de accelerarea procesului natural de descompunere a cadavrelor, plasandu-le in vase din otel alaturi de paie, rumegus si lucerna, unde sunt create conditii ideale de umiditate si oxigenare pentru ca bacteriile sa isi indeplineasca misiunea."Totul este descompus, inclusiv dintii si oasele", afirma reprezentantii firmei Recompose, care precizeaza ca "amesteca" in mai multe etape continutul containerelor pentru a recupera eventualele plombe dentare, stimulatoare cardiace si alte proteze care nu sunt biodegradabile.Dupa aproximativ 30 de zile, "materia pe care o predam familiilor seamana foarte mult cu humusul pe care puteti sa il cumparati de la o pepiniera", au adaugat reprezentantii acestui start-up.Metoda ar produce aproximativ un metru cub de humus, echivalentul a doua mici roabe, pe care familiile ar putea sa il imprastie in gradina lor sau sa il foloseasca pentru a planta un copac in memoria defunctului.Procedeul dezvoltat de firma Recompose se aseamana cu cel deja utilizat de mai multe decenii in agricultura pentru transformarea carcaselor de animale. El a fost testat stiintific in 2018 in colaborare cu Washington State University, cu ajutorul a sase cadavre donate de voluntari."Am descoperit ca metodele utilizate pentru transformarea in compost a unor animale de ferma erau la fel de eficiente si in cazul oamenilor", a declarat Lynne Carpenter-Boggs, specialista in stiinte ale solului. "Am modificat doar materialele utilizate pentru a le face acceptabile din punct de vedere social", a adaugat ea.Conform statisticilor citate de compania Recompose , iar Washingtonul se afla in fruntea statelor americane prin prisma acestei preferinte, cu un procentaj de 75%.Pentru Katrina Spade, aceasta noua optiune este si bogata in spiritualitate: "Ideea de a te intoarce in natura, intr-o maniera directa, si de a fi plasat din nou in ciclul vietii si al mortii este de fapt destul de frumoasa".Insa confreria episcopala a statului Washington nu este de aceeasi parere si a luat in mod oficial pozitie impotriva acestei legi prin intermediul unei scrisori transmise parlamentului local: "Biserica Catolica considera ca tratarea ramasitelor umane in aceasta maniera nu asigura o dovada suficienta de respect fata de trupul unui defunct".Iar firmele de pompe funebre nu apreciaza deloc concurenta nou aparuta. Compania Recompose intentioneaza sa factureze cu 5.500 de dolari o "descompunere organica", o suma mai mare decat pretul mediu platit pentru o incinerare, dar mai mica decat suma platita in medie pentru o inhumare clasica intr-un sicriu.Metodele de inhumare "verzi" cunosc o dezvoltare rapida in Statele Unite, unde companiile propun sicrie bio, inhumari doar in giulgiu, fara sicriu, in localitatile care au autorizat astfel de practici.Actorul Luke Perry, unul dintre protagonistii serialului "Beverly Hills 90210", care a murit in mod neasteptat la inceputul lunii martie, a fost inmormantat intr-un costum fabricat pe baza de ciuperci si alte microorganisme , conform dorintelor sale.Denumita "Infinity", acea "tinuta funerara" dezvoltata de start-up-ul californian Coeio , "contribuie la descompunerea corpului, contribuie la neutralizarea substantelor toxice si transfera nutrimentele necesare vietii vegetale" la finalul procesului.Costumul se vinde cu 1.500 de dolari si poate fi furnizat inclusiv in cazul unor "livrari de urgenta", se afirma pe site-ul companiei Coeio.Potrivit DPA, legea semnata marti de guvernatorul Jay Inslee in Olympia, capitala statului Washington, permite si un proces intitulat "hidroliza alcalina", prin care trupurile defunctilor sunt descompuse si transformate in apa si soda caustica. Acel procedeu este deja legal in cateva state americane.