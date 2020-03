A inceput 'Super Tuesday', momentul adevarului pentru candidatii democrati la presedintia SUA

Ziare.

"Super" ziua electorala de marti ar trebui sa permita sa se afle daca senatorul "socialist" a luat un avans insurmontabil pentru a-l infrunta pe Donald Trump in alegerile prezidentiale din noiembrie, sau daca fosta mana dreapta a lui Barack Obama va reusi sa-l ajunga din urma. Persista o singura necunoscuta: intrarea in cursa a miliardarului Michael Bloomberg, care ar putea sa-l priveze pe Joe Biden de o parte din voturile de centru.Indiferent care va fi deznodamantul, este o lupta intre septuagenari, comenteaza France Presse."Este ziua J", a postat pe Twitter Joe Biden la inceperea votului in aceste state foarte diferite, printre care California, Texas, Carolina de Nord sau Virginia, care atribuie un mare numar de delegati in vederea obtinerii investiturii.Primele birouri de vot se vor inchide la ora 00.00 in noaptea de marti spre miercuri, dar rezultatele vor fi anuntate in cursul intregii nopti.Multa vreme favorit, dar afectat de rezultatele slabe ale primelor voturi, Joe Biden a reusit o revenire extraordinara castigand detasat in Carolina de Sud, unde a obtinut un sprijin al afro-americanilor, considerat indispensabil pentru orice pretendent democrat.In urma acestei victorii, el a reusit sa obtina luni sprijinul a trei fosti candidati: tanarul Pete Buttigieg, revelatia primarelor democrate, senatoarea Amy Klobuchar, populara in Midwest, si texanul Beto O'Rourke."Fie ca i-ati sustinut pe Pete, Amy, Beto sau orice alt candidat, sa stiti ca exista o casa pentru voi in aceasta campanie", a dat asigurari moderatul in varsta de 77 de ani, care nu si-a ascuns emotia cu prilejul unei intalniri de luni seara din Texas, unde a fost inconjurat de noii sai sustinatori."Ma face sa ma gandesc la fiul meu, Beau", care a murit de cancer cerebral, a spus el despre Pete Buttigieg, de 38 de ani, promitandu-i un viitor stralucit.Joe Biden s-a prezentat drept omul "garantiei rezultatelor" fata de cel al "promisiunii revolutiei"."Nu este un secret (...) exista un efort masiv pentru a-l opri pe Bernie Sanders", a spus luni cel din urma, promitand "sa combata" establishment-ul democrat speriat de ideile sale foarte la stanga."Bernie are mereu in fata aceasta batalie enorma. Daca va obtine investitura va fi ceva enorm", a declarat pentru AFP una dintre sustinatoarele sale, Jessica Chadwell, de 24 de ani, in fieful sau din Vermont.Temele pe care le promoveaza, precum asigurarea medicala universala, li s-au impus treptat tuturor candidatilor democrati, de maniera mai mult sau mai putin radicala."Trebuie sa identificam subiectele care ne unesc ca tara, iar asigurarea medicala este unul dintre ele", spune Rafael Roger, dentist de 61 de ani de origine cubaneza, care a votat la Los Angeles.Alegatoare a lui Joe Biden "pentru ca Trump trebuie invins", Cindy Eleanor, de 75 de ani, nu este impresionata de elementul nou al "Super Tuesday", Mike Bloomberg. "Nu este un democrat! Simplul fapt de a fi de acord cu mine in ceea ce priveste reglementarea armelor de foc nu-l face sa fie cineva care impartaseste valorile democrate", a spus ea.Fostul primar al New York-ului si jumatatea sa de miliard de dolari cheltuita pe publicitate electorala in campanie pare totusi singurul capabil sa se lupte cu miliardarul republican, in pofida primelor doua dezbateri ratate.O contraperformanta din partea sa i-ar lasa fostului vicepresedinte un bulevard la centru, el ramanand singurul moderat in lupta cu "socialistul" revendicat Bernie Sanders, intr-o tara in care acest termen evoca in continuare temeri legate de Razboiul Rece si de comunism.Insa la Miami, unde votul va avea loc pe 17 martie, Mike Bloomberg a exclus o retragere din cursa. "De ce nu-l intrebati pe Joe daca intentioneaza sa se retraga?", le-a spus el jurnalistilor, vizibil agasat.Voturile de marti, de la un capat la celalalt al Americii, vor duce la atribuirea a peste o treime dintre delegatii necesari investirii finale la conventia democrata din iulie.Sondajele pentru "Super Tuesday" ii sunt favorabile lui Bernie Sanders, care este in frunte in California, Texas si Virginia. Pe de alta parte, Carolina de Nord inclina catre Joe Biden.Mike Bloomberg si senatoarea cu convingeri ceva mai de stanga Elizabeth Warren par mai putin capabili sa castige in vreunul dintre cele 14 state, potrivit AFP.Donald Trump, caruia ii place sa se amestece in campania democrata, afirma ca jocurile sunt trucate in favoarea lui Bernie Sanders, pe ai carui adversari ii ataca folosindu-se de porecle."Mini Mike Bloomberg nu-si va reveni niciodata din dezbaterile lui marcate de incompetenta", a postat el marti dimineata pe Twitter, dupa ce a afirmat ca "Joe Somnorosul nu stie nici macar unde este si ce face".