SUA ameninta cu retragerea trupelor din Germania si mutarea lor in Polonia

Ziare.

com

Polonia ar putea sa gazduiasca trupele americane, a afirmat ambasadorul SUA in Germania, citat de Deutsche Welle Amenintarea de retragere vine pe fondul diferentelor continue dintre Berlin si Washington in ceea ce priveste contributia Germaniei la bugetul NATO, dar si refuzul de a participa la o misiune navala condusa de SUA in Golful Persic."Este de fapt jignitor sa presupui ca platitorii de taxe americani trebuie sa contribuie in continuare pentru a avea 50.000 de americani in plus in Germania, dar nemtii ajung sa-si cheltuiasca surplusul pentru programele interne", a declarat ambasadorul american Richard Grenell pentru agentia de stiri DPA.Afirmatiile sale vin dupa ce ambasadorul SUA in Polonia, Georgette Mosbacher, a transmis ca tara lui ar fi bucuroasa daca trupele americane din Germania s-ar muta acolo.Presedintele american Donald Trump a mentionat, de asemenea, posibilitatea mutarii unor trupe americane din Germania in Polonia in cadrul discutiilor pe care le-a avut cu presedintele polonez Andrzej Duda, la Washington, in iunie."Presedintele Trump are dreptate si Georgette Mosbacher are dreptate", a spus Richard Grenell, adaugand ca cererile ca Germania sa-si plateasca propria aparare au fost ignorate.De altfel, informatii in acest sens au aparut inca de acum un an.In luna iunie 2018, Departamentul Apararii de la Washington analiza posibilitatea retragerii trupelor americane stationate in Germania , dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, s-ar fi declarat socat de numarul de trupe americane din aceasta tara.In Germania sunt 35.000 de militari americani, iar in bazele militare SUA lucreaza 17.000 de civili americani si 12.000 de civili germani.