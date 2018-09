SUA ameninta Curtea Penala Internationala. Instanta isi continua activitatea "neabatut"

Ziare.

Instanta cu sediul la Haga a transmis intr-un comunicat ca este o institutie independenta si impartiala, care are sprijinul a 123 de tari, relateaza Reuters."CPI, ca tribunal, va continua sa isi faca treaba neabatut, in acord cu acele principii si cu ideea unificatoare a suprematiei legii", se mai arata in comunicat.Statele Unite au amenintat luni ca vor aplica sanctiuni judecatorilor si procurorilor de la Curtea Penala Internationala, in caz ca vor fi intentate procese la aceasta instanta unor cetateni americani, israelieni sau ai altor tari aliate.Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat ca "le vom interzice acestor judecatori si procurori intrarea in Statele Unite" si ca "vom adopta sanctiuni impotriva activelor lor din sistemul financiar american si ii vom inculpa in sistemul nostru judiciar".SUA, care nu sunt parte a CPI, au reactionat astfel la posibilitatea unei anchete a tribunalului impotriva unor militari americani care au luptat in Afganistan.