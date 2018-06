SUA ameninta Turcia: Vor exista consecinte daca vor cumpara sisteme antiaeriene din Rusia

Ziare.

"Am transmis foarte clar ca, in cazul in care Turcia va achizitiona sisteme antiaeriene S-400, vor exista consecinte. Vom introduce sanctiuni in virtutea Legii pentru contracararea adversarilor SUA (CAATSA) ", a declarat Wess Mitchell in cursul intalnirii cu membrii Comisiei pentru Relatii Externe a Senatului Statelor Unite, informeaza site-ul Eurasiafuture.com si agentia de presa RIA Novosti.Recent, Senatul Statelor Unite a adoptat o noua versiune a bugetului apararii pe anul 2019 care prevede oprirea participarii Turciei la programul de avioane de vanatoare F-35 din cauza intentiei Administratiei Recep Tayyip Erdogan de a cumpara sisteme antiaeriene din Rusia.Avertismentul Statelor Unite intervine la doar doua zile dupa ce Recep Tayyip Erdogan a obtinut un nou mandat de presedinte al Turciei. Liderul de la Ankara afirmase ca amenintarile Statelor Unite cu sanctiuni nu vor impiedica Turcia sa cumpere sisteme antiaeriene S-400 din Rusia. Recep Erdogan a propus chiar colaborarea cu Rusia pentru fabricarea viitorului sistem antiaerian S-500."Credem ca avem atributiile de tip legal care sa ne permita blocarea transferului avioanelor F-35 in anumite circumsnte, inclusiv cele privind ratiuni de siguranta nationala", a argumentat Wess Mitchell."Turcia este un partener constant in operatiunile impotriva retelei teroriste Stat Islamic si in eforturile de limitare a imigratiei, fiind si un element indispensabil in contracararea Iranului. Asteptam sa colaboram cu presedintele Erdogan in abordarea acestor provocari, dar trebuie rezolvate si problemele bilaterale", a subliniat Wess Mitchel, cerand eliberarea pastorului american Andrew Craig, acuzat de autoritatile turce de spionaj, si a membrilor Miscarii lui Fethullah Gulen.Autoritatile turce au arestat sau au destituit zeci de mii de persoane, in principal militari, jurnalisti, magistrati si profesori universitari, sub acuzatia de implicare in tentativa de lovitura de stat din iulie 2016 sau de sustinere acordata miscarii clericului Fethullah Gulen.Disidentul turc aflat in SUA a negat orice implicare in complotul militar. Cazul lui genereaza tensiuni in relatiile dintre Ankara si Washington, iar situatia s-a deteriorat din cauza sustinerii acordate de SUA unor grupuri insurgente kurde din Siria si a hotararii Turciei de a cumpara sisteme antiaeriene din Rusia.