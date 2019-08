SUA anunta noi rachete dupa invalidarea tratatului nuclear cu Rusia

Ziare.

"Acum ca ne-am retras, Ministerul Apararii va continua sa dezvolte pe deplin aceste rachete conventionale sol-aer ca raspuns preventiv la actiunile Rusiei" a explicat oficialul american, citat de AFP.Mark Esper a precizat ca americanii au inceput sa realizeze cercetari incepand din 2017 in legatura cu aceste sisteme de rachete, mentinandu-se insa in limitele trasate de tratatul INF, ce dateaza din perioada Razboiului Rece.Aceste cercetari reprezinta un raspuns la nerespectarea de catre Rusia a tratatului INF, dupa cum acuza Washingtonul. Conform precizarilor ministrului american al Apararii, cercetarile s-au concentrat asupra sistemelor de rachete "mobile, conventionale, sol-aer, de croaziera si balistice".Mark Esper a pus pe seama Rusiei responsabilitatea incetarii INF. El a acuzat Moscova de "violari constante si repetate ale tratatului timp de mai multi ani si in timpul mai multor administratii prezidentiale" americane."Faptele sunt clare. Federatia Rusa produce si desfasoara o capacitate ofensiva interzisa prin tratatul INF", a adaugat Esper."Asa cum afirma secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pozitia Aliantei este unitara si clara: Rusia a incalcat tratatul INF, nu SUA", a tinut sa sublinieze seful Pentagonului.Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare interzicea utilizarea rachetelor cu capacitatea nucleara avand o raza de actiune intermediara cuprinsa intre 500 si 5.500 km.